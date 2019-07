Nuovi colpi di scena con la soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che vede come protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 8 fino a venerdì 12 luglio svelano che ci saranno momenti di panico per Ferit e Nazli. I due innamorati dovranno fare i conti con la notizia della scomparsa del nipote e il motivo sarà dovuto al fatto che il bambino è stanco di vivere a casa degli zii. Bulut organizzerà la fuga e Hakan approfitterà della situazione per fare delle pesanti accuse nei confronti di Ferit.

Quest'ultimo verrà accusato di rapimento e sarà protagonista di una nuova discussione con il marito di Demet. La donna non avrà dubbi e sarà sicura di fare la scelta giusta abortendo ma deciderà di lasciare fuori dalla questione il consorte.

Nazli non riesce a perdonare Asuman per quello che ha fatto a Ferit

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Nazli che si renderà protagonista di uno scontro con la sorella Asuman. La cuoca non riuscirà ad accettare il comportamento della ragazza che, inviando le foto, ha permesso l'affidamento esclusivo di Bulut nelle mani di Hakan e Demet.

La collaboratrice domestica sarà stanca di portare sulle spalle un peso di questo tipo e deciderà che sia arrivato il momento di recarsi a casa di Ferit. Nazli giungerà nell'abitazione dell'Aslan con l'intenzione di raccontare la realtà dei fatti al datore di lavoro. La serata, però, prenderà una piega inaspettata distogliendo l'attenzione dal problema.

I due innamorati si mettono alla ricerca di Bulut

I due innamorati cominceranno a chiacchierare e Nazli si dimenticherà di informare della verità l'imprenditore.

Nazli finirà per passare la notte a casa dell'uomo creando ulteriori complicazioni nel rapporto con lo zio di Bulut ignaro di come siano andati i fatti. Il bambino sembrerà essere scomparso nel nulla e Ferit, con l'ausilio di Nazli, aumenterà le ricerche per mettersi sulle tracce del nipote e lo ritroveranno nella casa in cui ha vissuto con i genitori. Demet e Hakan si recheranno sul posto e il bambino sarà costretto a tornare nell'abitazione degli zii.

Hakan e Demet cambiano casa

Nazli dimostrerà di avere dei dubbi in merito alla possibilità di una relazione con Ferit ritenendo che la vicinanza all'uomo possa essere caratterizzata da molti ostacoli. La sorella di Asuman comincerà a dimostrarsi sfuggente agli occhi dell'Aslan con l'intento di evitare l'affarista dimenticando i momenti di intimità passati alla villa. Hakan e Demet prenderanno una decisione inaspettata e cambieranno la casa ma la donna non riuscirà a nascondere le preoccupazioni dopo aver saputo di essere in dolce attesa.