Questa sera 1 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island alle ore 21:30 circa. Le coppie si sono ormai separate in villaggi diversi con tentatori e tentatrici e già dalle prime giornate trascorse alcuni dei protagonisti sono entrati in crisi nella loro relazione. Andrea ad esempio, ha già richiesto il falò di confronto nei riguardi di Jessica: quest'ultima ha però rifiutato e deciso di proseguire il suo percorso all'interno del villaggio.

Pubblicità

Pubblicità

Anche questa sera ne vedremo sicuramente delle belle. Per chi non potesse assistere alla messa in onda che avverrà tra poche ore, potrà riguardare la replica sul sito online di Mediaset Play o di Witty.

Temptation Island, la replica della seconda puntata in streaming online

Il secondo appuntamento con il programma delle tentazioni si prospetta molto interessante. Non tutti potranno però assistere in diretta alla messa in onda di questa sera, motivo per cui è possibile usufruire del servizio Mediaset Play o del sito Witty, che ripropongono le repliche delle puntate dopo la loro messa in onda.

Pubblicità

Per rivedere le puntate su Mediaset Play sarà necessario soltanto iscriversi con una mail ed una password, che sarà necessaria all'utente per tutti gli accessi successivi all'interno della piattaforma.

Chi lo volesse inoltre, potrà scaricare l'apposita applicazione direttamente sul proprio smartphone, in modo tale da avere sempre a portata di mano tutte le messe in onda e guardarle in qualsiasi momento lo si voglia. Anche su Witty è disponibile l'apposita sezione che riguarda il programma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Anticipazioni Temptation Island secondo appuntamento

Gli ultimi spoiler dell'appuntamento di Temptation Island di questa sera rivelano che ad Andrea verrà mostrato un terzo filmato della fidanzata Jessica. Filippo Bisciglia rivelerà al ragazzo che durante il falò non gli è stato fatto vedere un terzo filmato sulla sua ragazza, visto che lui era già molto provato. Non si sa di preciso cosa conterrà il video in questione.

Anche tra Nunzia e Arcangelo le cose non andranno esattamente bene.

La ragazza vedrà infatti dei comportamenti che non le piaceranno per nulla da parte del suo compagno. La donna sarà così decisa a richiedere il falò di confronto immediato. Non si sa se Arcangelo accetterà o meno di incontrare la donna prima della fine del programma.

Insomma, il nuovo appuntamento sarà ricco di novità e colpi di scena: i fan del programma non vedono l’ora di scoprire se le coppie presenti riusciranno a superare gli ostacoli e ad abbandonare insieme l’isola delle tentazioni.

Pubblicità

Per scoprire ulteriori dettagli non resta che attendere la puntata di questa sera.