È finita la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi: su Instagram la conferma è arrivata da un duro sfogo dell'imprenditore.

Il fondatore del marchio Pure Herbal di cui Elisabetta è stata testimonial, aveva conquistato il cuore dell'ex moglie di Briatore e dei fan che credevano molto nella storia d'amore tra i due. Il 43enne si è sfogato sul suo profilo social lasciando intendere che la causa della separazione sia la presenza troppo ingombrante di una terza persona.

Chi sarà? Secondo molti potrebbe trattarsi proprio di Flavio Briatore, e si aspettano un ritorno di fiamma tra la Gregoraci e il padre di Nathan Falco.

Lo sfogo sui social e le risposte ai follower

Uno dei follower di Bettuzzi ha domandato, in un commento, se l'imprenditore fosse ancora fidanzato con la showgirl; lui ha risposto che una coppia è formata da due persone e non da tre. La domanda successiva è stata più azzardata perché chiedeva se la Gregoraci e Briatore fossero tornati insieme e a quel punto Bettuzzi ha risposto che la questione non lo riguarda.

Elisabetta Gregoraci ha preferito, per il momento, rimanere in silenzio e non rilasciare nessuna dichiarazione sulla sua vita sentimentale. Per ora si sa soltanto che ha rivisto il suo ex amore per stare vicino al loro figlio Nathan Falco, per una vacanza tutti insieme a Forte dei Marmi, ma per adesso nessun altro indizio porterebbe a una riconciliazione della coppia. Sicuramente hanno deciso di trascorrere l'estate insieme in famiglia, perché i due postano sui rispettivi profili social foto dello stesso posto insieme al loro bambino. Se a questo si unisce lo sfogo di Bettuzzi, è facile per i follower fare due più due e ipotizzare un ritorno sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Curiosità

La famiglia Briatore al completo in vacanza: possibile ritorno di fiamma?

Al momento Elisabetta Gregoraci è impegnata con Battiti Live, la trasmissione musicale in giro per l'Italia e appena ha un momento libero raggiunge Flavio e Nathan. La famiglia sta trascorrendo le vacanze estive con gite in barca sulla Costa Smeralda e relax sulla spiaggia di Forte dei Marmi.

Risulta abbastanza evidente che lo sfogo di Bettuzzi dopo un periodo di silenzio, sia proprio riferito a Flavio Briatore.

Quest'ultimo dopo la lunga e profonda storia d'amore con Elisabetta ha preferito non rifarsi una vita, non andando oltre a qualche piccolo flirt come ad esempio quello con Taylor Mega.

Secondo alcune indiscrezioni un amico della coppia avrebbe riferito che Briatore vorrebbe ricostruire la sua famiglia ritornando con la ex moglie che aveva sposato nel 2008. Ci riuscirà? I presupposti, a quanto pare, potrebbero esserci tutti.