L'estate ha fatto scoppiare la passione tra Elodie Di Patrizi e Marracash dopo la loro collaborazione del singolo "Margarita". Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, i due sono stati immortalati dal settimanale Chi mentre si scambiavano tenere ed appassionanti effusioni che hanno fatto sognare i fan. L'ex allieva di Amici e il rapper si trovavano ad un incontro di boxe tra Alessandro Goddi e Daniele Scardina. Un amore che, al momento, entrambi vogliono tenere segreto e lontano dal piccolo schermo tanto che né confermato e né smentito questo flirt anche se la loro passione è reale e notevole.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà vero amore tra Elodie e Marracash?

I primi rumors di un flirt tra Elodie e Marracash risalgono a pochi giorni fa quando la rivista Magazine 361 aveva cominciato a parlare di una simpatia che stava nascendo durante la loro collaborazione musicale. Già in quell'occasione sono stati pubblicati scatti di una presunta effusione ma la distanza dell'obiettivo dai due artisti aveva reso impossibile comprendere se ci fosse stato un vero e proprio avvicinamento o semplicemente un effetto suggerito dalla prospettiva.

Pubblicità

Oltre alle foto pubblicate da Chi, ci sono anche alcuni scatti resi noti da Instagram nei quali Marracash sembra essere davvero incantato dal seno di Elodie. Al post non manca nemmeno un commento del rapper che le dedica un emoticon con un bacio. Insomma tra i due è vero amore oppure un semplice fuoco di paglia? O addirittura si tratta di una trovata pubblicitaria per aumentare ancora di più la popolarità del loro singolo? Sicuramente lo sapremo più avanti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Elodie e Marracash: le loro relazioni prima di conoscersi

Elodie Di Patrizi prima di conoscere Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo ha avuto alcune storie d'amore importanti. Ricordiamo quella avuta con Lele Esposito, che ha conosciuto durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. Tra Elodie e Lele è stata una relazione piuttosto intensa tant'è che quando è finita molti fan sono rimasti con l'amaro in bocca e hanno sempre sperato in un loro ritorno di fiamma.

Purtroppo, non c'è stato nulla da fare in quanto le strade tra la cantante italo-francese e l'ex vincitore di Sanremo Giovani si sono divise in maniera definitiva. Successivamente Elodie ha conosciuto il dj pugliese Andrea Maggino, con il quale ha avuto una relazione tormentata e ricca di tira e molla, durata fino a pochi mesi fa. Recentemente, ci sono state diverse voci su un presunto flirt con il calciatore Mario Balottelli che è stato poi smentito seccamente dalla diretta interessata.

Pubblicità

Per quanto riguarda invece della vita sentimentale di Marracash, si sa poco e nulla: l'unica laison conosciuta alla stampa è quella con Giulia Salemi. Una relazione durata solo pochi mesi in quanto il rapper non aveva alcuna intenzione di voler essere coinvolto in una storia seria e duratura. Insomma avrà cambiato idea dopo aver conosciuto Elodie? Chissà, non ci rimane che scoprirlo nelle prossime indiscrezioni.