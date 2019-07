Colpo di scena in arrivo, nei prossimi episodi italiani dello sceneggiato “Una vita”. Diego Alday finalmente scoprirà la verità sull’assenza del padre Jaime da Acacias 38. Il cognato di Blanca Dicenta dopo essersi recato in una casa con la speranza di ritrovare suo figlio Moises, non farà fatica ad accorgersi della presenza di una spoglia di un uomo, che si rivelerà essere quella del suo genitore. Il maggiore degli Alday grazie al ritrovamento di un oggetto del fratello Samuel, lo farà finire in prigione ritenendolo il responsabile del decesso di loro padre.

Blanca dopo aver fatto delle indagini per scoprire se suo marito si è veramente macchiato le mani di sangue, avrà la conferma che l’accusa di suo cognato sia fondata.

Diego trova il cadavere del padre, Samuel finisce in prigione

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Diego, dopo aver scoperto che suo figlio potrebbe essere davvero vivo come ha sempre affermato Blanca, farà di tutto per rintracciarlo.

Il fratello di Samuel verrà a conoscenza grazie al detective Riera che il piccolo Moises potrebbe essere in un paese situato vicino ad Acacias 38. A quel punto il maggiore degli Alday preferirà non avvisare la cognata, dato che si recherà nel luogo che gli ha indicato l’investigatore da solo proprio quando Ursula organizzerà una festa nella sua abitazione. Diego non appena metterà piede nell’appartamento indicato da Riera, si imbatterà nel corpo senza vita di un uomo dal volto irriconoscibile.

Il cognato di Blanca frugherà tra i vestiti del cadavere e scoprirà che si tratta di suo padre Jaime. Il figliastro di Ursula convinto che il suo genitore si trovasse in buone mani in una clinica svizzera come gli aveva fatto intendere suo fratello, cadrà nella disperazione totale, soprattutto quando troverà un fermacarte macchiato di sangue appartenente proprio a Samuel. Grazie agli sconcertanti indizi, i poliziotti si presenteranno nell’appartamento della Dicenta nel bel mezzo del party, e preleveranno Samuel senza specificare il motivo.

Il minore degli Alday nega di essere un assassino, Blanca crede alla versione del cognato

Felipe si appresterà ad accompagnare il marito di Blanca in commissariato, e apprenderà che la situazione è abbastanza complicata. L’avvocato verrà a conoscenza che il minore degli Alday potrebbe aver messo fine all’esistenza del padre. Samuel oltre a ribadire più di una volta di non essere coinvolto con la morte di Jaime, farà ricadere la colpa su Ursula, precisando che abbia ucciso il suo genitore, con la speranza che essendo a conoscenza della verità possa testimoniare a suo favore.

Diego oltre ad essere sempre più convinto che suo padre sia morto per mano di suo fratello, si scaglierà contro la sua matrigna dicendole che Samuel ha commesso il delitto su sua richiesta. Intanto Blanca la penserà diversamente dal cognato, visto che si servirà dell’aiuto della domestica Carmen per far luce sull’intricata faccenda. La Dicenta Junior si introdurrà nell’abitazione del marito e tramite una valigia contenente gli indumenti e i medicinali del suocero, avrà la conferma che Samuel sapeva che il padre non si sarebbe potuto allontanare dal quartiere senza i suoi effetti personali.

La figlia di Ursula inizierà quindi a credere alla versione di Diego, ovvero che suo marito abbia davvero ucciso Jaime.