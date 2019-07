Appuntamento con le anticipazioni di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ riguardanti gli episodi che andranno in onda nella settimana che va dall’8 luglio al 12 luglio 2019 dove, ancora una volta, le trame ruoteranno attorno al piccolo Bulut e alla sua custodia. Il bambino infatti, dopo la decisione del giudice che lo ha affidato ai coniugi Onder, mal sopporterà di dover vivere nella casa di Hakan e Demet, tanto che riuscirà a scappare gettando nel panico Ferit e Nazli, i quali fortunatamente riusciranno a trovarlo. Demet nel frattempo, scoprirà di essere incinta ma non rivelerà nulla al marito, decisa ad abortire in segreto.

Bitter Sweet, trame al 12 luglio: Bulut scompare, Ferit accusato di rapimento

Nel corso della prossima settimana le vicende saranno incentrate nuovamente sull’affidamento di Bulut, il quale sarà costretto a vivere a casa degli zii Demet ed Hakan.Il piccolo però sentirà la mancanza di Ferit e Nazli e riuscirà a scappare dalla casa degli Onder, rifugiandosi nella villa dei suoi genitori. Qui sarà trovato da Nazli e Ferit che, preoccupati, si sono messi subito alla ricerca del piccolo.

Poco dopo, arriveranno anche Demet e Hakan accompagnati dalla polizia e, il perfido uomo d’affari non perderà occasione per accusare Ferit di rapimento. Nel frattempo Deniz sta ristrutturando il locale dove è solita esibirsi Alya, la quale è ancora innamorata del suo ex fidanzato e medita di rivelare sul palco alcuni segreti del gruppo. Deniz avrà un colloquio anche con Hakan, il quale spingerà il cognato a inseguire i suoi sogni, mentre Ferit cercherà di convincere l’amico a stare con i piedi per terra, cercando di fargli capire come il mondo degli affari sia spietato. L’Aslan inoltre, capirà finalmente che la donna di cui Deniz è innamorato non è altri che Nazli.

Anticipazioni Bitter Sweet: Demet scopre di essere incinta, Nazli si allontana da Ferit

Dopo la decisione definitiva del giudice che ha affidato Bulut a Demet e Hakan, Ferit sarà giù di morale mentre Nazli sarà furiosa con Asuman, a causa delle foto scattate dalla ragazza e che hanno consentito ai coniugi Onder di ottenere la custodia del bambino. La giovane cuoca sarà quindi decisa a rivelare al suo datore di lavoro la verità su quanto accaduto e, per tale motivo, si recherà alla villa.

Qui però, i due si ritroveranno a bere un bicchiere di troppo, tanto che Nazli sarà costretta a passare la notte a casa di Ferit. Il giorno seguente la ragazza deciderà di allontanarsi il più possibile dall’Aslan e, tale comportamento sfuggente sarà notato dal giovane imprenditore che tenterà di capire il reale motivo dell’atteggiamento di Nazli. Intanto Demet sarà sconvolta dopo aver scoperto di essere incinta e deciderà di non dire nulla al marito, prendendo appuntamento con una ginecologa allo scopo di abortire.

Questo e molto altro nelle puntate di Bitter Sweet in onda nella settimana che va da lunedì 8 luglio a venerdì 12 luglio 2019 su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45 circa.