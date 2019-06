La soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì riesce sempre a suscitare forti emozioni al pubblico. Le anticipazioni riguardanti gli episodi in programmazione la settimana prossima segnalano che il piccolo Bulut, dopo essere stato assegnato definitivamente ad Hakan e Demet, si ribellerà. Il bambino sempre più nostalgico di Ferit e Nazli se ne andrà via dall’abitazione degli Onder senza lasciare nessuna traccia. Nel frattempo Demet, proprio quando si renderà conto di essere ancora innamorata dell’Aslan, farà i conti con la sua indesiderata gravidanza.

La scoperta di Ferit, Nazli pedina il suo datore di lavoro

Le trame delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dall’1 al 5 Luglio annunciano che Nazli, pur essendo arrabbiata con Ferit per non averle detto di aver avuto una relazione con Demet in passato, farà il possibile per fargli passare il virus che ha contratto. Intanto la sorella di Deniz inserirà in una chiavetta la foto del documento trafugato da Asuman e la invierà all’Aslan, per fargli scoprire chi ha aiutato lei e suo marito ad ottenere la custodia di Bulut.

Dopo aver appreso dalla sorella ciò che ha fatto la moglie di Hakan, Nazli entrerà nel panico ma per fortuna riuscirà a sbarazzarsi della busta contenente la penna usb. Successivamente Ferit, con il consenso del giudice, impedirà agli Onder di mettere piede nella sua azienda. In seguito l’Aslan per ringraziare la Piran per quello che ha fatto per lui le farà una bellissima sorpresa visto che le comunicherà di aver contattato uno chef giapponese per farle dare delle lezioni sulla cucina orientale.

Nel frattempo, nel corso di una riunione che si svolgerà alla Pusula Holding, si scoprirà l’esito delle indagini su Hakan che Ferit aveva commissionato. Quest’ultimo verrà a conoscenza che il suo rivale è in un brutto giro, ma per poterlo incastrare avrà bisogno delle prove. Intanto l’Onder, dopo aver appreso in anticipo che nella sua abitazione sarebbe arrivata la polizia per fare dei controlli, farà sparire gli indizi in grado di metterlo nei guai.

Nel contempo Ferit verrà invitato ad un appuntamento da una sua vecchia amica e Nazli, dopo aver ascoltato la conversazione telefonica, tra il suo capo e la ragazza deciderà di seguirlo.

Bulut scappa dall’abitazione degli Onder, Demet scopre di essere incinta

L’aspirante chef sospetterà che l’Aslan potrebbe avere una relazione con Buse. In realtà quest’ultima in lacrime rivelerà a Ferit che Hakan le aveva ordinato di corteggiarlo in cambio di un’ingente somma di denaro.

Bulut verrà affidato in modo definitivo a Demet e Hakan scatenando la furia di Nazli. Quest’ultima, dopo essersi scagliata per l’ennesima volta contro sua sorella, si recherà da Ferit con l’intento di svelargli il tradimento di Asuman. L’Aslan darà un bacio alla sua cuoca proprio quando la stessa era sul punto di dirgli la verità. Il giorno successivo la coinquilina di Fatos si risveglierà svestita sul divano tra le braccia di Ferit. Questo momento verrà interrotto dall’arrivo di Deniz.

Nel frattempo Bulut, sempre più stufo di dover vivere con gli Onder, si darà alla fuga. Hakan non appena si accorgerà che il nipote è scomparso avviserà la polizia e darà la colpa a Ferit. Fortunatamente Nazli ritroverà il bambino a casa dei suoi defunti genitori. Hakan tenterà di mettere Deniz contro l’Aslan facendogli presente che sta facendo di tutto per allontanare Nazli e sua moglie (Demet) da loro. Intanto la Piran troverà qualsiasi scusa per evitare di rimanere da sola con Ferit mentre Demet verrà a conoscenza di essere in dolce attesa. Deniz proporrà a Nazli di aiutarlo a gestire il locale che ha appena acquistato. Quest’ultima penserà di accettare la richiesta dell’ex fidanzato di Ayla per allontanarsi dall’Aslan. Intanto il piccolo Bulut non la prenderà affatto bene quando scoprirà che la Piran ha smesso di lavorare per suo zio Ferit. Quest’ultimo cercherà invano di convincere la cuoca a tornare a prestare servizio per lui.