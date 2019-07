Ci sono molte novità in merito alla dodicesima stagione della longeva serie televisiva intitolata "Don Matteo" e che vede come protagonista l'attore Terence Hill. Nella prossima stagione ci sarà il ritorno della fiction ideata da Enrico Oldoini con la possibilità di assistere alla presenza di personaggi che hanno lasciato un segno nell'animo dello spettatore. Recentemente Jess Hill, figlio di Terence è stato protagonista di un'intervista al settimanale "DiPiù Tv" dove ha avuto modo di parlare degli impegni del padre.

L'intervistato ha dato delle anticipazioni in merito ai prossimi progetti di Terence, una volta terminate le riprese della dodicesima stagione di Don Matteo che si stanno effettuando a Spoleto. Queste sono le dichiarazioni di Jess Hill che non fanno una piega e sottolineano quanto Terence abbia intenzione di mettersi a confronto con nuovi progetti: "Dopo Don Matteo mio padre reciterà in un film prodotto da me". Terence Hill è particolarmente legato alla fiction Don Matteo con la quale ha avuto la possibilità di raggiungere traguardi importanti incuriosendo un pubblico eterogeneo.

Le novità riguardanti il film di cui sarà protagonista il padre

Jess Hill ha voluto far notare l'entusiasmo legato al fatto che il padre girerà un film la cui ambientazione è in Germania con l'intento di ricordare i momenti con Bud Spencer con il quale ha dato vita a una coppia unica. Il figlio di Terence ha sottolineato quanto amore ci sia in Germania da parte del pubblico nei confronti di Hill e Spencer. Jess Hill ha spiegato che si tratta di un progetto che ancora deve andare in porto in quanto il padre è concentrato sulle riprese della dodicesima stagione di Don Matteo.

Il legame speciale instaurato con Spoleto

La pellicola si trova in fase di ideazione ma parliamo di un'idea alla quale Terence è legato come dimostrato dal precedente film di cui è stato protagonista e da lui diretto, dal titolo "Il mio nome è Thomas". Una curiosità si ritrova nel fatto che Jess Hill ha aperto una gelateria con il padre in Umbria ma è lui a occuparsi dell'attività. Il figlio di Terence ha continuato dicendo di essere stato lui a dedicarsi all'apertura del negozio e la gelateria vuole essere una dedica fatta al padre.

Non è un caso che si trova nelle vicinanze di Spoleto per via del rapporto speciale instaurato tra il protagonista di Don Matteo e gli abitanti di questa terra. Inoltre in questa annata, Terence Hill ha raggiunto un altro traguardo rilevante come quello di aver compiuto i primi ottant'anni. Non si conosce il periodo in cui verrà mandata in onda la dodicesima stagione della serie. Infine il pubblico in questo periodo estivo può rivedere le repliche trasmesse su Rai uno.