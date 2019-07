Le anticipazioni dell'apprezzata soap opera Il Segreto provenienti dalla Spagna, rivelano che Elsa e Isaac dopo tanti ostacoli finalmente potranno coronare il loro sogno d'amore. Infatti per loro è in arrivo un lieto fine che culminerà nel matrimonio in seguito alla scomparsa di Antolina.

La perfida Ramos, infatti, morirà in circostanze drammatiche cadendo in un dirupo nel tentativo di assassinare il marito.

E così Guerrero si ritroverà vedovo e, una volta liberatosi della "ingombrante" presenza della consorte, coglierà l'occasione per avanzare la sua proposta di matrimonio all'amata Elsa.

La scomparsa di Antolina Ramos e il funerale

La consorte di Isaac per portare a termine la sua vendetta nei confronti del marito manifesterà l'intenzione di incontrarlo in un luogo isolato. Quando si ritroverà di fronte a lui, nel tentativo di sparargli scivolerà e precipiterà in un burrone, perdendo la vita.

Successivamente verrà celebrato il funerale della Ramos, al quale saranno presenti pochissime persone, ovvero Matias (Ivan Montes), Marcela e Dolores.

Isaac ed Elsa, così, in assenza delle macchinazioni della "perfida biondina" potranno finalmente vivere il loro amore alla luce del sole. Successivamente Guerrero farà la proposta di matrimonio alla sua amata che ovviamente risponderà di "sì" e così partiranno i preparativi per i fiori d'arancio.

Il matrimonio celebrato da Don Berengario nella piazza del paese

La cerimonia verrà celebrata nella piazza di Puente Viejo e sarà officiata da Don Berengario (Miguel Uribe), rimasto unico parroco del paese iberico. Gli sposi sceglieranno ovviamente come testimoni di nozze Consuelo (Trinidad Iglesias) e Matias (Ivan Montes).

Elsa e Isaac dopo i fiori d'arancio potrebbero lasciare il paese

Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto, dunque, si apprende che Isaac ed Elsa pronunceranno finalmente il "fatidico sì" e diventeranno marito e moglie.

Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che dopo il matrimonio i neo-sposi decideranno di lasciare Puente Viejo per gettarsi una volta per tutte alle spalle il passato e ricominciare una nuova e serena vita altrove.

Il portale TV Soap, infatti, ha riportato che Alejandra Meco e Ibrahim Al Shami - gli attori che interpretano i due personaggi - non sarebbero più presenti già da qualche tempo sul set de Il Segreto, dunque sembra proprio che siano destinati ad uscire di scena.

Ricordiamo, infine, che questi episodi dovrebbero andare in onda in Italia tra circa sei mesi, vista la distanza temporale che separa la programmazione di Antena 3 da quella di Canale 5.