La soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, continua ad essere molto seguita. Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 18 luglio 2019, dicono che Deniz volterà le spalle all'amico Ferit Alsan. Il musicista durante una riunione che si terrà nell'azienda di famiglia deluderà il suo migliore amico e anche Engin, perché voterà a favore della sorella Demet facendola diventare il punto di riferimento per le pubbliche relazioni dell’impresa.

Pubblicità

Pubblicità

Riassunto episodio di martedì 16 luglio

Nella puntata di martedì 16 luglio 2019, Nazli dopo aver detto a Fatos che Deniz le ha chiesto di lavorare per lui, ha discusso con Asuman. Quest’ultima ha comunicato alla sorella di aver risolto tutto con Demet. Intanto Deniz è andato a trovare Ferit e gli ha rivelato di essere convinto dei sentimenti che prova nei confronti della donna per cui sta scrivendo una canzone.

Pubblicità

Il ricco imprenditore ha consigliato al suo amico di non buttarsi a capofitto: a quel punto il musicista ha affermato che lotterà e sarà pronto a superare ogni ostacolo per questo amore. Nazli ha fatto credere a Ferit che sarebbe arrivata al lavoro più tardi a causa del traffico, visto che è entrata alla villa dopo averlo visto andare via in auto. L’architetto è ritornato a casa in anticipo e la cuoca le ha detto che dopo che avrà letto il biglietto che ha scritto nulla sarà più come prima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Deniz dopo aver appreso il licenziamento della sorella di Asuman, ha comunicato a Ferit di aver proposto alla donna di aiutarlo nel suo locale. Il ricco imprenditore si è confidato con Engin, che dopo aver riflettuto ha sospettato che la cuoca potrebbe essersi dimessa a causa di Asuman. In seguito Hakan si è infuriato con l’Aslan per non averlo incluso ad una riunione della sua azienda. Infine Deniz ha invitato Nazli a pranzare con lui e Bulut: il bambino, la cuoca, e il musicista sono stati raggiunti da Ferit.

Anticipazioni puntata del 18 luglio: Ferit ed Engin delusi da Deniz

La trama del ventinovesimo appuntamento che andrà in onda su Canale 5 giovedì 18 luglio 2019, rivela che finalmente Fatos ed Engin metteranno un punto ai loro dissapori. Il migliore amico di Ferit dopo aver pranzato con la stilista, la sorprenderà dichiarandole il suo amore. Nel frattempo Nazli non saprà se accettare la proposta della sua amica Manami, ovvero di aprire insieme a lei un ristorante: purtroppo, però, a causa della mancanza di presupposti la cuoca si vedrà costretta a rinunciare al suo sogno.

Pubblicità

In particolare la Piran oltre ad apprendere di dover continuare a lavorare per l’Aslan per rispettare una clausola presente nel contratto che ha firmato, non potrà avviare un’attività per la mancanza di denaro: a quel punto Deniz sempre più innamorato dell’aspirante chef è deciso a farla allontanare da Ferit, dirà alla giovane di essere disposto a pagare di tasca propria le 100 mila lire previste come penale.

Pubblicità

Nazli per non contrarre debiti rifiuterà la generosa offerta del musicista. Successivamente Demet grazie al voto ricevuto dal fratello in occasione di una riunione aziendale, otterrà il consenso per potersi occupare delle relazioni pubbliche alla pusula holding. Con il suo gesto l’ex fidanzato di Ayla oltre a sorprendere tutti i presenti, scatenerà l’ira dell’Aslan ed Engin che credevano che fosse dalla loro parte. Per terminare quest’ultimo si fidanzerà in modo ufficiale con Fatos.