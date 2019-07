La puntata di Techetechetè di stasera, martedì 16 luglio, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:30, avrà come grandi protagonisti gli investigatori più amati delle serie televisive Rai. La selezione è a cura di Tiziana Torti e passerà in rassegna ispettori, commissari e marescialli che hanno caratterizzato, e che continuano a caratterizzare, la programmazione seriale della televisione pubblica. Non mancheranno neanche filmati comici con parodie celebri come quella dell'Ispettore Derrick impersonato da Max Tortora.

Pubblicità

Pubblicità

Martedì 16 luglio Techetechetè si tinge di giallo

Gli amanti di giallo, crime tv e serie televisive poliziesche non potranno sicuramente perdersi la puntata di Techetechetè di stasera martedì 16 luglio.

Infatti, dopo la puntata di ieri dedicata ai varietà, i protagonisti dei videoframmenti ripresi dalle teche Rai saranno personaggi delle forze dell'ordine, investigatori, marescialli e commissari.

Sicuramente, dati auditel alla mano, il genere poliziesco per la Rai è sempre stato una garanzia di buoni ascolti; a tale proposito, basti pensare allo straordinario successo de "Il Commissario Montalbano", con Luca Zingaretti, all'ottimo riscontro ottenuto da "Rocco Schiavone", con Marco Giallini, e ai fedelissimi telespettatori de "L'ispettore Coliandro" impersonato da Giampaolo Morelli.

Pubblicità

Andando più indietro nel tempo troviamo gli storici episodi de "L'Ispettore Derrick", con Horst Tappert, "Il Maresciallo Rocca", con Gigi Proietti, "Linda e il brigadiere", con Nino Manfredi e Claudia Koll e, nondimeno, il commissario di polizia Corrado Cattani interpretato da Michele Placido nelle prime quattro stagioni de "La Piovra".

Altri investigatori della puntata di stasera

Dall'anticipazione lanciata sulla pagina Facebook del programma si evince facilmente che nella puntata di stasera ci sarà modo per riscoprire tanti altri celebri investigatori del piccolo schermo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Per fare altri esempi, tra i filmati di questa sera dovrebbero esserci videoframmenti de "Il Commissario Rex", con Tobias Moretti, de "Il Commissario Maltese", interpretato da Kim Rossi Stuart, ma anche spezzoni mutuati dal programma "La trottola", con Raffaele Pisu, Sandra Mondaini e Ubaldo Lay, e della trasmissione "Cocktail d'amore", con Max Tortora nei panni di un improbabile Ispettore Derrick affiancato dalla bella Eva Henger e dal simpatico Max Giusti.

Sicuramente, quella di stasera martedì 16 luglio sarà una puntata di Techetechetè che interesserà a un'ampia fascia di telespettatori; tra personaggi storici e più moderni, infatti, il genere poliziesco è sempre stato largamente apprezzato dal pubblico di tutte le generazioni.