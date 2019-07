Tanti colpi di scena accadranno nei prossimi episodi di Bitter Sweet, in programma da lunedì 8 a venerdì 12 luglio su Canale 5. Se Hakan accuserà Ferit Aslan di aver rapito Bulut, Demet scoprirà di attendere un bambino. Infine Nazli Piran prenderà le distanze dal manager.

Bitter Sweet: Hakan accusa l'Aslan di rapimento

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative agli episodi in programma da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, svelano che Nazli si arrabbierà moltissimo con la sorella quando scoprirà che è stata lei ad aver inviato le foto dei documenti della custodia di Bulut.

Asuman, a questo punto, la incolperà di aver influenzato la sentenza con il suo comportamento. In seguito la Piran deciderà di vuotare il sacco e dire la verità a Ferit, ma, dopo aver bevuto qualche drink di troppo, passeranno la notte alla villa. Alya, intanto, cercherà di fare breccia nel cuore di Deniz mentre Bulut fuggirà di casa dagli zii. Hakan, a questo punto, approfitterà di questa spiacevole situazione per accusare Ferit di rapimento. Fortunatamente il bambino verrà ritrovato dall'Aslan e dalla Piran mentre Demet e Hakan giungeranno con la polizia per portarlo via con loro.

Nazli si allontana da Ferit

Le trame di Bitter Sweet in onda dall'8 luglio su Canale 5 svelano che gli impiegati della Pusola Holding non accetteranno con entusiasmo il primo giorno lavorativo della sorella di Deniz. Intanto Nazli deciderà di allontanarsi dall'Aslan al punto che quest'ultimo si chiederà il motivo di tanta freddezza. Inoltre la Piran aiuterà Deniz a preparare il menu del suo nuovo ristorante evitando in tutti i modi di parlare con il manager della notte appena trascorsa.

Allo stesso tempo Tarik inviterà Fatos a vedere una rappresentazione teatrale. Peccato che le poltrone siano collocate vicino ad Engin ed Adriana. Intanto Hakan e Deniz si recheranno in un ristorante e finiranno per parlare di sentimenti. L'Aslan, invece, cercherà di ricucire il rapporto con Nazli sebbene invano mentre Alya deciderà di svelare i segreti del gruppo durante un concerto ma sarà fermata da Fatos. Il fratello di Demet, a questo punto, deciderà di rompere l'amicizia con lei.

Demet è incinta

Nel frattempo Demet scoprirà di attendere un bebè e deciderà di recarsi in uno studio ginecologico all'insaputa di tutti. Intanto Ferit scoprirà che Deniz è innamorato della Piran. Dall'altro canto Hakan farà una visita a quest'ultimo durante i lavori di restauro al locale. Qui il marito di Demet lo incoraggerà a portare avanti il suo sogno mentre l'Aslan lo avvertirà sui rischi del mondo degli affari. Infine Deniz scoprirà che l'amico non ha mai restituito il foulard della cuoca mentre Demet prenderà appuntamento per l'interruzione volontaria di gravidanza presso una clinica.