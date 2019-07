Le anticipazioni americane delle puntate della soap "Beautiful" in onda sul piccolo schermo negli Stati Uniti dal 15 al 21 luglio spiegano che saranno al centro delle trame Brooke e Ridge. I coniugi riflettono sulla possibilità di un perdono nei confronti di Taylor. I due innamorati non sapranno in quale maniera comportarsi nei confronti della madre di Steffy, che vorrebbe avere un ruolo importante nella vita di Kelly. Un altro capitolo riguarda il personaggio della giovane Forrester, rimasta sconvolta da un retroscena inaspettato.

Steffy sarà dispiaciuta per il fatto che Hope abbia messo Brooke al corrente della verità sulla sparatoria. Ci sarà poi un momento di forte riavvicinamento nel rapporto tra Eric e Quinn. Taylor si renderà protagonista di un confronto con Brooke, alla quale chiederà di non raccontare a nessuno la verità.

Brooke e Ridge non condividono la stessa idea su Taylor

La madre di Hope vorrà andare fino in fondo alla questione e crederà che sia giunto il momento di recarsi nello studio di Bill per avere delle spiegazioni.

L'editore si vedrà costretto a dirle il motivo per il quale ha deciso di non fare la denuncia nei confronti di Taylor. Successivamente, Quinn perderà il controllo dopo aver capito che Donna sta lavorando come modella per l'agenzia di Eric. Brooke (Catherine Kelly Lang) e Ridge dimostreranno di avere delle idee differenti riguardo al gesto commesso da Taylor.

Si celebra il battesimo della figlia di Hope

Steffy sarà pronta per organizzare una festa con l'intento di dare un riconoscimento importante alle persone del suo staff.

Ridge riceverà da Taylor la richiesta di un incontro e accetterà di parlare con l'ex moglie in presenza della figlia Steffy. Katie, Brooke, Hope e Donna saranno felici di prendere parte al battesimo della figlia di Hope e questo retroscena porterà Taylor a fare delle riflessioni. La Hayes, nonostante le perplessità, chiederà a Liam di poter partecipare alla cerimonia.

I dubbi di Zoe

Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano poi che la bella Steffy si dirà sicura del fatto che la madre non rappresenti un pericolo qualora si presentasse al battesimo e vorrà far cambiare idea allo Spencer.

La questione si complicherà nel momento in cui la figlia di Ridge verrà a sapere che Hope e Steffy stanno spargendo la voce sulla presunta follia di Taylor. Zoe parlerà con Xander, desiderosa di capire come comportarsi. I due innamorati non nasconderanno i timori nutriti nei confronti di Reese, che sta cambiando la vita di Taylor in maniera inaspettata. Quest'ultima confiderà alla figlia Steffy la possibilità di andare a vivere con Reese.