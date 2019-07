Lunedì 8 luglio comincia una nuova settimana in compagnia della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, "Una Vita". Le anticipazioni degli appuntamenti che arrivano fino a sabato 13 luglio rivelano che Silvia dovrà prendere una decisione dolorosa. La Reyes sarà stanca dei continui contrasti con Arturo e penserà di fare la scelta giusta trasferendosi nell'abitazione di Celia e Felipe. La donna attenderà il momento giusto per celebrare il matrimonio con Arturo ma queste incomprensioni potranno aiutare Esteban.

Pubblicità

Pubblicità

Si tratta di una vecchia conoscenza di Silvia, il cui arrivo ha provocato dei contrasti nel rapporto con il colonnello. Esteban non perderà tempo e deciderà di screditare il Valverde agli occhi di Silvia ricordandogli il passato misterioso del generale. Leonor, dal canto suo si metterà alla ricerca di una persona che sia interessata all'acquisto della Deliciosa con l'intento di scappare insieme con Inigo. Flora si renderà conto delle intenzioni della donna e perderà il controllo giudicando scorretto il comportamento di Leonor.

Pubblicità

Blanca manipolata dalla Dicenta

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Blanca. Quest'ultima verrà comandata dalla Novoa che la costringerà a raccontare in giro di aver commesso molte infedeltà nei confronti di Diego. La figlia di Ursula (Montse Alcoverro) si dirà pronta per tornare sulla retta via e, durante l'annuncio, verrà notata la presenza della forestiera che ha dato un aiuto importante alla giovane Dicenta nei momenti successivi al parto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il fratello di Samuel deciderà di porre delle domande ad Aurelia che spiegherà di non essere stata lei a tagliare il cordone ombelicale alla figlia della dark lady. L'Alday comincerà ad avvicinarsi alla verità e si renderà conto di aver sbagliato le valutazioni sulla compagna.

Diego vicino a scoprire la verità

Blanca non si trova in preda alla follia ed è sicura di aver dato alla luce un maschio. Nel frattempo Flora vivrà attimi di panico dopo aver commesso un errore che potrebbe avere delle ripercussioni su Peña.

La donna verserà il veleno per topi nella torta che verrà mangiata da Peña. Quest'ultimo avrà un grave malore provocando la preoccupazione della donna. Diego deciderà di confidare ciò che ha scoperto al fratello Samuel che avrà intenzione di avvisare Ursula. Flora effettuerà delle indagini per capire se Peña sia vicino alla morte dopo aver mangiato la torta.

La decisione presa dal colonnello

Diego vorrà avere un incontro con Blanca per metterla al corrente di ciò che ha scoperto riguardo alla nascita del figlio.

Pubblicità

Ursula permetterà alle persone di Acacias di conoscere Cristina Novoa ma si tratterà di una messa in scena. La Dicenta si servirà della presenza della religiosa per far separare delle coppie come avviene nel rapporto tra Celia e Felipe. Infine Arturo si vedrà costretto ad affidare a Silvia e Arturo la gestione dell'associazione per i soldati da rimpatriare.