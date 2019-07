Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative ai nuovi episodi trasmessi nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 si soffermano su Nazli, la protagonista principale dello sceneggiato turco. Infatti, Nazli Piran riuscirà ad aprire un ristorante con la collaborazione di Manami dopo essersi licenziata da Ferit Aslan con un terzo socio che vuole rimanere segreto.

Bitter Sweet, anticipazioni: Ferit e Nazli partono per lavoro

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019 ci svelano che Nazli richiederà un prestito per poter avere la possibilità di aprirsi il ristorante dei suoi sogni, ma purtroppo non le verrà accettato per la mancanza di uno stipendio fisso mensile; non lavora più da Ferit dopo che lui stesso ha deciso di sciogliere il contratto lavorativo.

Pubblicità

Pubblicità

Hakan scoprirà da Alya che Nazli nell'ultimo periodo è molto sfuggente con Ferit e sarà più che determinato a scoprirne la ragione. Nel frattempo Ferit e Nazli si troveranno fuori città perché entrambi saranno convocati in una riunione di lavoro con alcuni giapponesi, proprio in questa occasione passeranno del tempo insieme e, immacabilmente questa occasione gli farà avere delle piccole riconciliazioni dopo i loro battibecchi degli ultimi giorni.

Pubblicità

Engin e Fatos faranno una cena a casa di Fatos dove Engin sarà chiaramente coinvolto.

Demet cercherà di convincere Deniz suscitandogli strane idee per la testa sul rapporto tra Ferit e Nazli, mentre i due in albergo sembreranno sempre più vicini. E con grande improvvisata si presenterà il padre di Nazli, che le concederà i soldi che le servono per aprirsi il ristorante, poco dopo Nazli andrà immediatamente a firmare tutti i documenti necessari per l'acquisto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Spoiler Bitter Sweet: Demet denuncia Hakan

Gli spoiler di Bitter Sweet annunciano che Hakan, dopo aver litigato presentemente con Ferit per via di alcuni licenziamenti emessi senza il suo consenso, sempre più irritato dalla presenza in azienda di Ferit, troverà un altro piano per allontanarlo arrivando addirittura a rendere partecipe anche Alya. Deniz sempre più innamorato di Nazli decidera di andare a casa sua, dove avrà modo di conoscere il padre arrivato da poco in città.

Nazli e Manami finalmente riusciranno a comprare il ristorante, ma Ali, il loro terzo socio di affari, deciderà all‘ultimo momento di tirarsi indietro rivendendo la sua parte di quote a un acquirente segreto, ovviamente la novità sconvolgerà le due donne.

Intanto, Alya farà a Deniz una confessione che lo lascerà sconvolto facendo crollare ogni sua certezza, la cosa da qui a poco potrebbe compromettere definitivamente la delicata stabilità tra i personaggi.

Pubblicità

Dopo aver origliato un dialogo privato di Hakan, Demet deciderà di denunciare alla polizia i traffici sporchi di suo marito. Mentre si animeranno sempre di più tutti i preparativi per l'apertura del ristorante di Nazli, la polizia farà un blitz nel deposito dove si troverà proprio Hakan che verrà colpito ad un braccio, tuttavia l'uomo fuggirà e riuscirà ad essere presente al servizio fotografico che ha organizzato Demet.

Pubblicità

Per finire, le trame di Bitter Sweet che riguardano le puntate in onda dal 22 al 26 luglio 2019, ci svelano che Nazli vedrà coronare finalmente il suo sogno: infatti, il ristorante sarà finalmente aperto ai clienti.