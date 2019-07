Angela Nasti, ex tronista si Uomini e donne, ha reso da poco ufficiale la sua relazione con il calciatore del Torino Kevin Bonifazi. La ragazza ha infatti iniziato a postare di recente le foto con il suo nuovo amore, ma già sul web da diverso tempo si vociferava di un flirt della donna con il ragazzo. Sono molti i fan del programma della De Filippi che l'hanno criticata per il suo atteggiamento, asserendo di aver preso tutti in giro all'interno del day time e di aver trovato l'amore solo poco dopo aver rotto con Alessio Campoli, sua scelta.

A distanza di poche ore dal primo scatto postato insieme, sul web sono emerse diverse testimonianze di donne che affermato di essere state contattate da Bonifazi. A postare gli screen dei messaggi delle dirette interessate ci ha pensato Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram.

Uomini e Donne, Deianira posta alcuni screen su Kevin Bonifazi

Nei giorni precedenti, la nota influencer e fautrice di diversi scoop sui protagonisti del mondo di Uomini e Donne, ha affermato di aver ricevuto diversi messaggi di ragazze che affermavano di essere state contattate dal calciatore e di aver ricevuto dei messaggi un po' spinti.

Nelle scorse ore, la Marzano ha pubblicato una storia in cui scrive le seguenti parole: "Non mi spiego come la Nasti abbia interrotto la conoscenza con un bravo ragazzo come Alessio Campoli per lanciarsi in una storia con i soliti uomini che prendono in giro. È proprio vero che ognuno ha ciò che si merita"

La storia in questione ha stata poi seguita dagli screen inviati all'influencer da alcune donne, in cui si legge chiaramente il nome di Kevin e la spunta blu che afferma la presenza dell'ufficialità del profilo del calciatore.

Negli screen pubblicati dalla donna, si vede uno scambio di messaggi tra Bonifazi ed una ragazza. L'uomo parla di foto e chiede alla ragazza se le piacciono ed in seguito domanda se può mandare scatti di ogni tipo. La ragazza molto seccata, risponde dicendo: "Mi sembravi troppo carino per essere anche intelligente". Lui replica affermando che nella vita non si può avere tutto e che già è ricco e superdotato

Segnalazioni arrivano a Deanira sul conto di Kevin Bonifazi

Lo scambio di messaggi tra i due prosegue e la donna afferma che lui in questo modo conquista solo poco di buono.

La risposta del calciatore a questa affermazione è la seguente: "Evidentemente questo è ciò di cui ho bisogno. No genietto?". In seguito, l'influencer ha mostrato su Instagram un'altro screen di un'altra seguace, questa volta su WhatsApp. Dalla foto non è questa volta effettivamente possibile capire se sia proprio Bonifazi o no, ma si intuisce che un qualcuno chiede alla ragazza dello screen di fermarsi altri due giorni e che avrebbe pagato tutto lui.

Questa donna ha poi accompagnato lo scatto scrivendo che il 4 luglio il calciatore le ha chiesto di fargli compagnia.