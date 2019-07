Salvatore Di Carlo è uno degli ex corteggiatori del programma televisivo Uomini e donne. Il ragazzo è arrivato in trasmissione come corteggiatore di Teresa Cilia, la quale poi lo scelse. I due hanno deciso di sposarsi e adesso vivono la loro relazione d'amore più felici che mai. Sono molti i fan che seguono le loro giornate sui social e amano la coppia. Nelle recenti ore, il ragazzo ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, dove parla della sua vita ed in maniera particolare del suo lavoro.

Pubblicità

Pubblicità

U&D, Salvatore Di Carlo parla del periodo di depressione che l'ha colpito

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha raccontato alle pagine de La Repubblica di aver intrapreso la strada del calcio già fin dalla tenera età dei cinque anni. Il ragazzo ha rivelato di essere stato visionato dall'Udinese e nel corso di più tornei. "I friulani dimostrarono di volermi davvero e vennero perfino a casa mia. Quelli furono anni indimenticabili" racconta Salvatore.

Pubblicità

L'uomo ha però ammesso di essere allora molto giovane irrequieto, oltre che di sentire la mancanza della madre tanto da desiderare di tornare a casa. L'Udinese decise così di dargli la possibilità di andare a giocare in una squadra vicino casa, ma a causa di una forte rissa ricevette una squalifica di un anno e mezzo. Proprio in quel periodo, Di Carlo racconta di essere entrato in una forte depressione perché nessuna squadra lo cercava più.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

La candidatura a Uomini e Donne fu inviata da un compagno di squadra di Salvatore

Il marito di Teresa ha confessato che una volta ritornato in campo, un suo compagno di squadra lo candidò di nascosto per il programma televisivo di Maria De Filippi. La produzione lo contattò e lui decise di recarsi all'interno degli studi della De Filippi. L'ex corteggiatore credeva che la sua avventura televisiva potesse durare solo poco tempo, ma invece invece conobbe quella che adesso è la sua attuale moglie e rimase sul trono per ben sei mesi fino al giorno della fatidica scelta.

I due ragazzi presero parte poi a Temptation Island, ma il loro percorso durò pochissimo tempo perché i due non riuscirono a rimanere separati. Una volta sposati, i due andarono ad abitare a Roma, ma Salvatore soffriva molto della mancanza della sua terra e del calcio. Poco tempo dopo, entrambi decisero di andare a vivere a Ragusa dove Di Carlo ha nuovamente proseguito la sua carriera calcistica anche se con non poche difficoltà.

Pubblicità

L'uomo ha infatti rivelato che il suo percorso a Uomini e Donne non l'ha per niente aiutato in questo settore, anzi molte persone hanno dei pregiudizi su di lui. L'ex corteggiatore rivela infatti che ancora qualcuno dagli spalti lo chiama "Uomini e Donne".