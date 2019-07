Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful, in onda su Canale 5, nel consueto orario delle 13,40 circa e che riguarderanno in particolare ciò che accadrà nella settimana che va da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio 2019. Katie ha accettato la proposta di matrimonio di Thorne e i due si apprestano a convolare a nozze al più presto, annunciando ufficialmente il loro fidanzamento a parenti e amici.

Quasi tutti saranno lieti della notizia, tranne Brooke che non vede di buon occhio questa unione, ritenendola solo uno stratagemma per togliere il piccolo Will a Bill. La battaglia legale dello Spencer con Katie, incrinerà i rapporti tra Ridge e Brooke, i quali avranno pareri molto discordanti sulla questione, arrivando a discutere in modo piuttosto acceso.

Beautiful, spoiler: Thorne e Katie si fidanzano ufficialmente

Gli episodi in onda dal 22 al 26 luglio vedranno protagonisti Thorne e Katie, i quali annunceranno il loro fidanzamento ufficiale, progettando di convolare a nozze al più presto in modo da dare una famiglia solida e stabile al piccolo Will.

La questione della custodia del bambino, inoltre, metterà in disaccordo la famiglia Forrester, con Ridge che appoggerà il fratello, mentre Brooke sarà dalla parte dello Spencer, convinta che la sorella stia sbagliando. La guerra tra Katie e Bill è solo all’inizio, ma si sta avvicinando la data della prima udienza e, il magnate, chiederà al fidato amico Justin di scoprire chi sia il giudice designato per la causa in modo da poterlo contattare.

Beautiful, trame al 26 luglio: Thorne e Katie decidono di anticipare le nozze, Brooke contro Ridge

Le anticipazioni sulle puntate di Beautiful in onda la prossima settimana, svelano che Thorne e Katie, per paura che il giudice non accolga la loro richiesta in merito all’affidamento esclusivo, decideranno di sposarsi prima dell’udienza. La battaglia legale tra la Logan e l’ex marito, sarà motivo di conflitto tra Ridge e Brooke, con quest'ultima molto vicina a Bill, pronta a dargli tutto il suo sostegno.

Intanto Steffy e Hope sarnno sempre più ai ferri corti, dopo che la Forrester ha assunto Xander e Sally senza chiedere il benestare ad Hope. Alta tensione anche tra Emma e Zoe, entrambe decise a conquistare il cuore del giovane Avant.

Questo e molto altro nelle puntate della soap americana in onda dal 22 al 26 luglio prossimi dove scopriremo tutte le novità riguardanti la famiglia Forrester. Ricordiamo che, per rivedere le puntate già andate in onda, è disponibile il sito Mediaset play, dove si potranno trovare anche numerose clip inerenti i momenti salienti di ogni puntata.