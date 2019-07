Gli spoiler della famosa soap opera iberica Il Segreto riservano entusiasmanti curiosità che interessano ai moltissimi fan della serie. Nelle prossime puntate, Antolina Ramos, interpretata dall'attrice Maria Lima, scoprirà che Alvaro Fernandez in realtà è un cacciatore di dote. Pertanto la donna ricatterà l'uomo e lo costringerà a corteggiare Elsa Laguna, per poi chiederle di sposarlo. Così il dottor Fernandez accetterà il ricatto di Antolina poiché sarà interessato ad avere il denaro promesso dalla Laguna.

Alvaro Fernandez chiede ad Elsa di sposarlo

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Alvaro Fernandez chiederà ad Elsa Laguna di diventare sua moglie. La donna ci penserà su, ma dopo alcuni litigi con Isaac deciderà di accettare la proposta dell'uomo, così annuncerà la lieta notizia a tutta la sua famiglia e agli amici. Nel frattempo, Antolina sarà notevolmente felice e soddisfatta per aver raggiunto il suo macabro obiettivo.

Intanto Marcela non riuscirà a capire come mai Antolina sia tanto felice per il matrimonio tra Elsa ed Alvaro. Poi Marcela andrà a parlare con Antolina e le dirà che, secondo il suo punto di vista, le nozze tra Fernandez e la Laguna non riusciranno a farle avvicinare Isaac. Frattanto Antolina non sarà d'accordo con il discorso di Marcela e le ricorderà alcuni dettagli del suo passato complicato con Matias. Poi Marcela sarà parecchio turbata e non saprà cosa rispondere davanti alle parole taglienti della Ramos e lascerà la conversazione all'improvviso.

Marcela turbata dopo il discorso di Antolina

Antolina, dopo il suo discorso, riuscirà a mettere zizzania tra i due coniugi. Pertanto Marcela ripenserà alla chiacchierata con Antolina e rinfaccerà al marito Matias il comportamento poco consono avuto nel giorno del loro matrimonio. Poi Marcela dirà a Matias che, molto probabilmente, se potessero tornare indietro lui fuggirebbe con Beatriz. Successivamente Matias non sarà arrabbiato con Marcela per le sue improvvise insinuazioni ma, al contrario, farà una romantica dichiarazione alla moglie, insieme a Camelia, in cui le dichiarerà di non voler più vivere lontano da lei e la bambina. Di conseguenza le parole 'penetranti' di Antolina non riusciranno a dividere Marcela e Matias.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

Nell'attesa che vengano trasmesse le future puntate de Il Segreto è possibile rivedere alcuni episodi in streaming online, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it. Sul sito sono presenti anche diversi video sulle anticipazioni relative alle trame della serie televisiva spagnola.