Uomini e donne e il suo staff prepareranno una puntata speciale anche durante l'estate 2019. L'appuntamento con Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano chiarirà le diverse dichiarazioni dei diretti interessati raccolte in più di un'intervista. Venerdì 26 luglio, Witty Tv manderà in onda la puntata speciale.

Raffaella Mennoia anticipa l'arrivo di una puntata speciale estiva di Uomini e Donne

La stessa Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice di vari programmi Mediaset tra cui Uomini e Donne, preannuncia una puntata speciale.

In essa verranno raccolte varie testimonianze e chiarimenti che due delle coppie partecipanti al dating show hanno rilasciato.

Le due ex coppie racconteranno la loro versione, la stessa che hanno dato in più di un'intervista raccolta dal magazine Uomini e Donne. Il sito di Witty Tv le pubblicherà integralmente. Raffaella Mennoia ha precisato infatti che Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano spiegheranno i motivi reali del perché si sono lasciati.

Gli "scandali", come la stessa autrice ha nominato i recenti roventi abbandoni tra le coppie Angela e Alessio e Giulia e Manuel non verranno trasmessi da Canale 5, ma svelati sul sito Witty Tv venerdì 26 luglio 2019. Per quanto riguarda La Nasti e Campoli, la storia è durata pochissimo, due settimane appena dopo la scelta. Angela ha dichiarato di aver lasciato Alessio dopo aver capito che ra diverso dall'uomo che credeva. Campoli, d'altra parte, è stato deluso dalla tronista, che non ha combattuto per il loro amore. Ora lei frequenta il calciatore Kevin Bonifazi.

Manuel potrebbe aver tradito Giulia

Tra Giulia e Manuel si ipotizza un presunto tradimento a Ibiza. La Cavaglià ha detto che alla base della rottura con Manuel ci sarebbero diverse motivazioni. Anche la Cavaglià si è detta amareggiata, in quanto in trasmissione il ragazzo sembrava essere molto diverso. Le accuse di Manuel invece riportano una Giulia vittimista; i due ora non sono in buoni rapporti.

Raffaella Mennoia, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha annunciato una puntata speciale, che chiarirà appunto ciò che è accaduto dopo la fine della trasmissione. Tanti fan infatti, hanno ipotizzato che le due troniste abbiano concluso così presto le loro storie perché già disinteressate sin dall'inizio del programma. A far luce sui retroscena delle due coppie, ci penserà la puntata del 26 luglio di Witty Tv, nella quale i fan di Uomini e Donne potranno ascoltare le dichiarazioni dei diretti interessati.

Ad ora, non è trapelata ancora alcuna indiscrezione su cosa succederà in studio.