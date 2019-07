Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' della seconda parte di luglio, avrà inizio un pesante scontro tra Asuman e Demet. Si avvicinerà il momento della totale rottura tra le due ragazze che sono state complici nel piano volto a far ottenere ai coniugi Onder la custodia esclusiva del piccolo Bulut.

Le rivelazioni del fratello di Demet hanno delle conseguenze drammatiche

Questa situazione potrebbe avere delle ripercussioni sul rapporto tra Hakan e Demet che affronteranno un periodo complesso nel rapporto matrimoniale.

La coppia, macchiatasi dell'omicidio di Demir e Zeynep, farà i conti con il crollo dell'equilibrio di coppia per via dei segreti nascosti dalle due persone. Demet continuerà nell'intento di nascondere la verità sulla gravidanza al marito e si dirà intenzionata a procedere con l'aborto, ma le bugie avranno delle conseguenze sulla relazione tra i coniugi Onder. La vicenda si aggraverà per via dello scontro tra Asuman e Demet, dopo il ricatto della Onder nei confronti della fotografa.

Deniz vuole allontanare Ferit da Nazli per avere una possibilità

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Deniz che riceverà delle informazioni importanti da Alya e la cantante metterà al corrente il fratello di Demet della verità sui documenti che non hanno permesso all'Aslan di ottenere l'adozione del nipote. Il ristoratore vorrà recarsi a casa di Ferit (Can Yaman) per rivelargli che è stata Asuman a consegnare le carte nelle mani di Demet e Hakan.

Deniz non smetterà di essere innamorato di Nazli (Ozge Gurel) e assumerà questo atteggiamento con l'intento di far allontanare le strade di Ferit e Nazli. L'azione compiuta dal giovane uomo avrà delle conseguenze drammatiche e sarà in pericolo la vita di Demet.

Hakan viene accusato di omicidio dal dottor Aslan

Inoltre peggiorerà la posizione di Asuman che comincerà a interrogarsi sulla persona capace di raccontare la realtà dei fatti e la sorella di Nazli non avrà dubbi a ritenere Demet come spia, decidendo di vendicarsi nei confronti della donna.

La sorella della chef sarà pronta per tradire il patto stretto con Demet di non raccontare la verità riguardo all'aborto. La ragazza non perderà tempo e informerà della questione Hakan (Necip Memili) che si mostrerà furioso nei confronti della moglie. Il comportamento dell'uomo provocherà il terrore del piccolo Bulut che sarà costretto a chiamare in aiuto Nazli, raggiunta da Ferit e Deniz (Hakan Kurtas).

Le tre persone arrivate sul posto accuseranno l'Onder dell'omicidio di Demir e Zeynep, ma l'uomo negherà qualsiasi tipo di coinvolgimento nela vicenda.