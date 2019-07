Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', il cui titolo in originale è 'Dolunay'. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, Ferit proseguirà le indagini intorno alla morte di Demir e Zeynep. L'imprenditore si renderà conto di un'amara verità e scoprirà che l'auto dei genitori del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir) è stata manomessa.

L'uomo d'affari comprenderà che qualche persona ha tentato di uccidere i genitori del bambino. Il dottor Aslan potrà godere dell'aiuto di Deniz che gli darà una mano per capire la verità intorno all'omicidio dei cognati.

I telespettatori si sono resi conto della colpevolezza di Hakan che ha avuto un ruolo rilevante nel duplice omicidio. Il marito di Demet ha commesso questo gesto per ottenere una percentuale importante all'interno dell'azienda Pusula Holding.

L'uomo ha deciso di non informare di questa drammatica vicenda la consorte. Hakan avrà paura di perdere l'amore della moglie e troverà una soluzione per far capire a Demet di cosa possa essere capace in modo da incutere timore nell'animo della consorte.

Le intenzioni di Hakan per convincere la moglie

Hakan compirà questo gesto nel momento in cui avrà dei sospetti nei confronti della donna dopo non essere riuscito a portare a termine un affare di contrabbando.

Il rivale di Ferit penserà che possa esserci la possibilità di una retata improvvisa della polizia ed è stato svelato che Hakan rimarrà vittima di un ferimento ma sarà pronto per commettere ulteriori reati. Si vedrà dunque costretto a far credere alla moglie di avere ucciso una persona dopo essersi accorto del tradimento della consorte.

La scoperta fatta da Ferit e Deniz

Hakan vorrà spingere la sorella di Deniz a schierarsi dalla sua parte e accompagnerà la moglie in una zona abbandonata, dove potrà assistere a un'immagine drammatica.

L'Onder farà notare a Demet come i suoi scagnozzi stanno torturando una persona, rea di aver messo al corrente la polizia del contrabbando illecito. La bionda capirà di essere in pericolo e vivrà momenti di terrore dopo quanto accaduto.

La situazione si aggraverà quando il marito di Demet sparerà un colpo di pistola alla spalla dell'uomo considerato come "un traditore". Il rivale di Ferit spiegherà alla donna amata che le persone intenzionate a tradirlo faranno una brutta fine e questa rivelazione potrebbe creare paura nell'animo di Demet facendola ritornare sui propri passi.

Ferit proseguirà le indagini e si renderanno conto che l'auto dei genitori di Bulut è stata manomessa e sarà evidente il collegamento con lo scagnozzo di Hakan.