La scoperta del segreto relativo all'identità di Phoebe Forrester / Beth Spencer ha finalmente una data nelle puntate americane di Beautiful. Essa verrà a galla nella settimana compresa tra il 29 luglio e il 2 agosto quando le indagini di Liam e Wyatt porteranno ad una svolta determinante sul caso. Tutto avrà inizio quando Liam ascolterà per caso una conversazione tra Flo e Thomas rendendosi conto che la coppia nasconde un segreto.

Comincerà così ad effettuare delle indagini, ripercorrendo le varie fasi dell'adozione conclusa da Steffy in forma privata. E da qui alla grande rivelazione il passo sarà breve, soprattutto quando Flo si sentirà messa alle strette dal suo attuale fidanzato, il quale riceverà delle preziose informazioni dall'ospedale di Las Vegas.

Anticipazioni Beautiful: al via le indagini di Liam e Wyatt

La storyline relativa allo scambio di culle avvenuto a Catalina sta tenendo banco da inizio 2019 nelle trame americane di Beautiful e fra pochi giorni giungerà alla svolta, come già detto.

Le anticipazioni segnalano, infatti, che Liam chiederà a Wyatt di scoprire cosa nascondono Flo e Thomas. I due fratelli Spencer cominceranno così ad indagare, percorrendo due diverse strade: il figlio di Quinn contatterà l'ospedale di Las Vegas, mentre Liam cercherà i documenti dell'adozione di Phoebe. Steffy sorprenderà l'ex marito tra le carte da lei firmate e sarà la prima ad aiutarlo, raccontandogli i dettagli dell'accordo preso con Flo Fulton.

Nel frattempo, quest'ultima, si lascerà sfuggire una confessione inaspettata che comincerà ad aprire gli occhi al fidanzato. Dopo mesi di stallo, a questo punto la questione prenderà una piega rapida e inaspettata con Liam che cercherà di mettere insieme i pezzi di un puzzle sempre più chiaro.

Trame americane Beautiful: la sconvolgente confessione di Flo

Proseguendo le anticipazioni di Beautiful di fine luglio e inizio agosto, Flo scoprirà il lato oscuro di Thomas e comincerà ad avere paura che il giovane possa fare del male a Hope.

Lo stato d'animo della Fulton spingerà la madre Shauna, che era rientrata a Las Vegas, a tornare a Los Angeles per sostenere la figlia in questo difficile momento. Sarà proprio a lei che Flo racconterà di avere ricevuto delle minacce da Thomas, il quale la spaventerà per fare in modo che mantenga il silenzio. A questo punto, però, una persona inaspettata metterà Liam sulla buona strada per scoprire la verità, portando i due fratelli ad avvicinare anche gli ultimi tasselli di questa intricata vicenda.

E proprio in tale contesto tutto sarà finalmente chiaro dato che Liam sarà arrabbiato, mentre Wyatt sarà scioccato dalle scuse e dalla confessione di Flo. La questione potrebbe comunque riservare ancora delle sorprese: a fine agosto è prevista l'entrata in scena di un medico di Las Vegas, il dottor Armstrong, il quale sembrerebbe essere portatore di ulteriori colpi di scena. Lo stesso Bradley Bell ha invitato a seguire tale vicenda fino alla fine, non dando nulla per scontato.