Continuano a rincorrersi le voci di crisi per alcuni ex protagonisti di Uomini e donne. Solo qualche giorno fa erano stati Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino a diventare oggetto di curiosità tra i telespettatori del programma a causa di un alcuni rumors sul loro conto (peraltro smentiti dall'ex tronista spagnolo). Successivamente, è diventata oggetto di discussione un'altra coppia nata nel parterre del Trono Classico e diventata inseparabile da allora.

Alcune esternazioni di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sui social network hanno indotto a pensare che tra loro le cose non stessero andando bene come un tempo. E il chiacchiericcio che ne è seguito, al quale si sono aggiunte le critiche degli immancabili haters, ha reso necessario l'intervento della Rocchini, che si è affidata ad Instagram per dare la sua versione dei fatti. Proprio come accaduto per Sonia Pattarino qualche giorno fa, però, anche lei ha evitato di essere esplicita, lasciando ancora in sospeso la curiosità dei fan.

Gli indizi della crisi tra Oscar ed Eleonora

Già da qualche giorno rimbalzano sui social network gli indizi di una possibile crisi in atto tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Oltre a non apparire insieme nei rispettivi profili, la coppia nata a Uomini e donne ha smesso di seguirsi su Instagram. Successivamente è arrivato un post abbastanza eloquente di lui: "Se qualcuno ti delude non prendertela, era il massimo che poteva offrirti".

E ad aggiungere l'ulteriore ciliegina sulla torta sono arrivate anche alcune Instagram Stories che non hanno fatto pensare a nulla di buono. Prima è stato lui a scrivere: "Nel lato giusto del letto sbagliato". Poco dopo è arrivata la replica dell'ex corteggiatrice ha aggiunto: "Certo che sono sostituibile, poi però fammi sapere se è lo stesso". Parole che non sono certo passate inosservate ai fan di Eleonora e Oscar, desiderosi di scoprire cosa stia accadendo tra loro.

La replica di Eleonora Rocchini

Inondata di domande su Instagram, Eleonora Rocchini ha deciso di intervenire sui social network, precisando di non avere nulla da dire sulla questione. Proprio come accaduto qualche giorno fa per Sonia Pattarino, che si è espressa in maniera poco chiara sulla sua storia con Ivan Gonzalez, anche la Rocchini ha optato per un post abbastanza criptico nel quale ha scritto di voler rispettare soprattutto se stessa e i propri sentimenti.

Ha poi aggiunto di non volersi sentire in dovere di raccontare i dettagli della sua vita privata, ma comunque di non avere nulla da dire a tal proposito. Se ci sarà qualcosa da aggiungere sarà lei la prima a farlo. Ha poi precisato: "Io non devo proprio niente. L‘unica cosa che devo è rispettare me stessa". Oscar Branzani, invece, per il momento preferisce seguire la via del silenzio, evitando di esprimersi sulle voci di crisi.