Un Posto al Sole, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45 su Rai 3, nell'ultima settimana di giugno ha lasciato molte storie in sospeso. Da Marina si è vista la presenza di un anziano uomo che si aggirava per la villa, Diego ha finalmente trovato il coraggio di affrontare Eugenio, mentre Leonardo ha preso piede nella vita di Serena.

Diego ossessionato dalla sua ex

Diego Giordano ha avuto una preoccupante gelosia nei confronti di Beatrice: da quando si sono lasciati, il ragazzo non ha avuto modo di dimenticarla e la sua ossessione per la donna è degenerata nelle ultime puntate.

Il giovane assicuratore ha iniziato a pedinare Beatrice fino a scoprire la sua storia con un altro uomo. Deciso a scoprire la sua identità, Diego è arrivato alla conclusione che si trattasse di Eugenio. Il magistrato, infatti, si trovava a Napoli per lavoro ed aveva preso in prestito l'auto dell'avvocato Aldo Leone, il reale amante di Beatrice.

Diego si scontra con Eugenio

Nella puntata dell'1° luglio, Diego avrà uno scontro con Eugenio, in cui accuserà l'uomo di aver preso in giro tutta la famiglia: naturalmente, il magistrato non avrà idea di quello che passa nella testa del giovane Giordano.

Tutto questo accadrà durante una cena a casa di Raffaele, davanti allo sguardo incredulo dell'uomo che assisterà alla scena provando a far ragionare il figlio. Sarà proprio in questa occasione che il portiere prenderà piena consapevolezza del preoccupante problema di Diego.

Beatrice non sarà pienamente soddisfatta della sua relazione

Intanto Beatrice porterà avanti la sua relazione con Aldo (Luca Capuano), ma l'uomo, essendo già sposato non potrà darle tutte le attenzioni di cui avrà bisogno.

A lungo andare, questa situazione peserà molto alla donna che si sentirà trascurata.

Nelle prossime puntate, Raffaele cercherà in tutti i modi di convincere il figlio a lasciar perdere la Lucenti, preoccupato dal pensiero ossessivo di Diego. Il giovane proverà a seguire il consiglio del padre, dedicandosi al nuovo lavoro, ma non sarà facile per lui.

Tenterà di instaurare un rapporto di amicizia con Beatrice, ma tutto questo si dimostrerà impossibile da realizzare, perché sarà ancora troppo innamorato di lei. La Lucenti, allora deciderà di allontanarsi da Diego, seguendo il consiglio di Raffaele che le chiederà di aiutarlo a dimenticarla.

Serena sarà sconvolta da Leonardo

Leonardo e Serena passeranno del tempo insieme e questo farà sì che la Cirillo scopra un suo segreto che la sconvolgerà. Nello stesso momento, Filippo, ignaro di tutto deciderà di fare una proposta al nuovo amico.