A poche ore dalla messa in onda della sesta e conclusiva puntata di Temptation Island 2019, in programma lunedì 29 luglio, c’è molta attesa nei fan del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia per conoscere il destino delle coppie ancora in gioco e che affronteranno il falò decisivo. Grande attenzione per la coppia formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina, con quest’ultimo sempre più vicino alla single Vanessa, con la quale pare abbia passato anche dei momenti in casetta, lontano dalle telecamere.

Crisi profonda quindi per i due fidanzati di Rimini, che si apprestano a un duro e infuocato falò finale e che, stando ai rumors, potrebbe vederli uscire separatamente da Temptation Island.

Vittorio e Katia al falò finale: i due potrebbero essersi detti addio

La resa dei conti per Katia e Vittorio arriverà nel corso della sesta e ultima puntata di Temptation Island dove i due si incontreranno faccia a faccia dopo 21 giorni di lontananza e dove, come visto nelle precedenti puntate, molte cose sono cambiate tra di loro.

L’esuberante e ‘fotonica’ riminese infatti, dopo un inizio scoppiettante con il single Giovanni, ha dovuto fare i conti con la reazione del fidanzato, il quale si è lasciato andare con la single Vanessa, tanto da destare la gelosia della bionda fidanzata che mai si sarebbe aspettata un atteggiamento del genere da parte del compagno. Vittorio infatti, nelle ultime puntate, è sembrato molto vicino al bacio con Vanessa, tanto che la compagna, alla visione dei vari filmati, è scoppiata più volte in lacrime. Dopo tutto ciò, in molti ora credono che la coppia, al falò finale, potrebbe realmente dirsi addio, uscendo separati dal reality.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Temptation, Katia avvistata senza Vittorio

Alcune indiscrezioni provenienti dal web e riportate anche sul sito 'Isaechia', parlano di alcuni avvistamenti della ‘fotonica' Katia Fanelli dopo il termine delle riprese. Secondo i beni informati, la giovane sarebbe stata vista in più occasioni sempre sola e senza il fidanzato e il tutto farebbe propendere per la fine della relazione tra i due . Tuttavia, la verità su quanto accaduto nel reality verrà svelata solo con la messa in onda della puntata di lunedì prossimo; dai promo che Mediaset sta mandando in onda in questi giorni, si intuisce il clima teso tra i due durante il falò, dove Vittorio accusa Katia: 'Vivi nel mondo dei sogni’.

Oltre a Katia e Vittorio, al faccia a faccia finale vi saranno anche Nicola e Sabrina e Massimo e Ilaria. Anche per quest'ultima coppia sembra esserci un addio al termine del confronto, mentre per Nicola e Sabrina pare ci sia una possibilità di riconciliazione.