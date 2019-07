La quarta puntata di Temptation Island, trasmessa su Canale 5 lunedì 15 luglio ha sancito il falò di confronto immediato di David Scarantino e Cristina Incorvaia. Lui ha chiesto di parlare con la fidanzata perché non riusciva più a vederla insieme al single Sammy e lei si è presentata, richiamando alla mente i problemi già presenti prima dell'avventura televisiva. Durante il faccia a faccia, l'ex cavaliere di Uomini e donne ha confermato i suoi sentimenti per Cristina e alla fine è riuscito a farsi dare una seconda possibilità.

La coppia, nonostante le perplessità di lei, è quindi uscita insieme dal programma. Ma davvero l'amore ha avuto la meglio? David e Cristina si frequentano ancora o si sono lasciati? A rivelarlo è una utente che abita vicino a David e che ha confessato come la fidanzata (ex?) se ne sia già andata e Scarantino sia oggi ufficialmente single.

Temptation Island gossip: David e Cristina avrebbero rotto

Tutti i partecipanti a Temptation Island sono tenuti alla riservatezza fino al termine delle puntate in onda su Canale 5.

Anche David Scarantino e Cristina Incorvaia non potranno quindi raccontare le evoluzioni del loro rapporto ancora per due settimane, ovvero fino a quando il docu-reality chiuderà i battenti. Potrebbe essere, infatti, di Filippo Bisciglia il compito di rivelare gli sviluppi dei rapporti tra le coppie nella puntata finale, che spesso riserva colpi di scena raccontando cos'è accaduto qualche settimana dopo la fine delle riprese.

Nel frattempo, la voce di rottura tra David e Cristina si è fatta insistente in seguito ad un messaggio pubblicato su Twitter da una utente che, stando alla sua dichiarazione, abiterebbe a pochi passi dall'ex cavaliere di Uomini e donne. Questa persona ha rivelato che David è single e che Cristina ha già lasciato casa sua da alcune settimane.

David Scarantino sarebbe stato visto in lacrime

Stando a quanto segnalato da una utente su Twitter, il ritorno dalle riprese di Temptation Island non avrebbe portato a sviluppi positivi nella relazione tra David Scarantino e Cristina Incorvaia.

La dama, infatti, avrebbe lasciato subito la casa del fidanzato e lui ne sarebbe rimasto profondamente turbato. Queste le parole riportate da tale utente in rete: "Peccato che David abiti dietro casa mia e da circa un mese sia un uomo single e distrutto! Lei se n’è andata. Ha lasciato casa da subito e lui ora sta malissimo". Il tweet prosegue rivelando che Scarantino avrebbe evidenziato il suo dispiacere anche in palestra dove la sua vicina di casa lo avrebbe visto più volte in lacrime.

Tale indiscrezione al momento non è stata confermata da fonti ufficiali né da altri testimoni ma, considerando che Cristina aveva evidenziato forti dubbi già durante il falò di confronto, sembrerebbe essere più che plausibile.