Il capoprogetto di Temptation Island, Raffaella Mennoia ha rilasciato una lunga intervista a "Il Fatto quotidiano magazine" in cui ha parlato del Reality Show estivo di Mediaset condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Il programma in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5 sta facendo registrare record di ascolti e stando alle parole dell'autrice romana, il merito sarebbe dovuto principalmente alle storie vere che vengono raccontate e dalla grande bravura del conduttore.

Inoltre, la Mennoia ha affermato che il grande successo di Temptation è anche dovuto al fatto che è un programma che appartiene a tutti quelli che lo guardano. In particolare, i telespettatori si sentono coinvolti direttamente e indirettamente dalle storie delle varie coppie protagoniste. Poi, l'autrice del programma prodotto dalla De Filippi ha anche voluto dire la sua riguardo alla questione che Temptation Island è considerato un programma trash: "Possono pensarlo, ma io personalmente ci vedo poco trash. Ormai questa è semplicemente una parola che va molto di moda, perché nel programma ci sono coppie reali che mettono alla prova i propri sentimenti".

La selezione delle coppie di Temptation da parte di Raffaella Mennoia

Inoltre, l'autrice romana ci ha tenuto a precisare durante l'intervista che ogni coppia presente all'interno del programma è unica. Quindi, le coppie non sono state di certo scelte perché sono in procinto di separarsi. Invece, per quanto riguarda le persone che definiscono il programma semplice finzione, voglio solo screditarlo e farsi pubblicità.

Ma la rivelazione che più colpisce di Raffaella è quella che riguarda in particolare modo quest'ultima edizione del reality show estivo: "Ci sono alcune cose che abbiamo deciso di trasmettere. Infatti, sono successe cose che vanno aldilà del bacio, però abbiamo deciso di non mandarle in onda, proprio per rispetto nei confronti del pubblico".

Intanto, il braccio destro di Maria De Filippi ha anche rivelato che ci sarà un finale che nemmeno lei avrebbe ipotizzato.

Poi, ha aggiunto che non si sarebbe aspettata alcuni finali per alcune delle coppie, al momento della selezione.

Lunedì sera, abbiamo assistito ad un altro confronto accesso tra Jessica e Andrea. Quest'ultimo dopo aver visto svariate volte la sua ragazza in atteggiamenti intimi con il single Alessandro ha richiesto il falò di confronto immediato. Però durante l'incontro Jessica continuava a ridere mentre guardava i video e quindi non ha voluto dare un'altra possibilità alla loro storia.

Il motivo principale è dovuto al fatto che ormai si è invaghita del tentatore. Infatti, la ragazza non è uscita dal programma insieme al suo ragazzo, ma con Alessandro.