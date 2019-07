Angela Nasti e Kevin Bonifazi hanno ufficializzato la loro relazione, pubblicando su Instagram le prime foto insieme. La coppia si trova ancora ad Ibiza, luogo in cui si è conosciuta qualche settimana fa, poco dopo la rottura di lei con Alessio Campoli, il corteggiatore da lei scelto a Uomini e donne. Dato che le voci si erano fatte insistenti, suffragate anche da foto scattate da qualche fan a Napoli o nell'isola spagnola, l'ex tronista ha deciso di togliere ogni dubbio e presentare la sua nuova fiamma su Instagram.

A sorpresa, però, lui ha subito cancellato il suo profilo, restando in silenzio per qualche giorno e causando insinuazioni in rete in merito alle ragioni del suo silenzio mediatico. Successivamente è arrivato un profilo tutto nuovo, che comunque non ha convinto i più scettici, a partire dalla sempre irriverente Deianira Marzano. L'influencer napoletana, infatti, ha pubblicato alcune chat private che metterebbero nei guai il calciatore del Torino.

Kevin Bonifazi cancella il profilo IG

L'ex tronista di Uomini e donne Angela Nasti ha trovato il suo calciatore, ovvero il giocatore del Torino e della Nazionale Under 21 Kevin Bonifazi. Anche per lei è arrivato un giovane granata, proprio come accaduto lo scorso anno con Sara Affi Fella, che si era fidanzata con Vittorio Parigini (scatenando la rabbia di Nicola Panico, con le ben note conseguenze del caso).

Ma se per giorni era stato il paragone tra Angela e Sara a tenere banco sul web, nelle ultime ore rimbalzano i sospetti legati al reale interesse di Kevin Bonifazi.

Quest'ultimo, dopo la prima foto pubblicata insieme all'ex tronista, ha cancellato il suo profilo Instagram e con esso sono andate perdute centinaia di foto e conversazioni private, oltre che un gran numero di followers. A distanza di qualche giorno ne ha aperto uno tutto nuovo nel quale ancora non sono presenti immagini e manca il 'bollino blu' di profilo verificato.

Inizialmente la ragione della cancellazione del profilo sembrava essere legata alla sua carriera, ma poi in rete sono giunte delle indiscrezioni diverse. Deianira Marzano, suffragata da altri utenti, ha lanciato lo scoop secondo il quale il calciatore avrebbe cercato di eliminare le conversazioni, particolarmente spinte, con alcune sue followers.

Le presunte chat piccanti di Kevin Bonifazi

Secondo quando riportato da rumors del web, Kevin Bonifazi avrebbe cancellato il suo vecchio profilo Instagram per nascondere le prove di un passato non troppo limpido, caratterizzato da conversazioni piccanti che non farebbero piacere ad Angela Nasti. Deianira Marzano 'La terribile' ha pubblicato gli screenshot che le sono stati segnalati da alcuni utenti e che si riferiscono a parole abbastanza spinte scambiate dal calciatore con delle ragazze (si parlerebbe, tra l'altro, di scambi di foto senza veli).

Tali messaggi al momento non avrebbero comunque messo in crisi il flirt con la Nasti, che sembrerebbe proseguire per il meglio nella cornice di Ibiza. Nel frattempo, però, anche l'ex tronista continua ad essere inondata di critiche da parte di chi mette ancora in discussione il suo percorso a Uomini e donne.