Le coppie nate nella prima parte della stagione 2018-19 di Uomini e donne continuano ad essere felici e innamorate, a differenza di quanto accaduto dopo le scelte avvenute a maggio. Tra coloro che esprimono spesso il proprio amore ci sono senza dubbio Teresa Langella e Andrea Dal Corso, i quali continuano a frequentarsi stabilmente nonostante un inizio abbastanza complicato del loro rapporto. Prima era arrivato il 'no' di lui in occasione della scelta serale e poi il ripensamento, con un lento e progressivo avvicinamento alla tronista.

Alla fine Teresa ha capitolato e, da allora, lei e il suo fidanzato hanno costantemente interagito con i fan su Instagram, confermando il proprio amore. Ad aggiungere ulteriori dettagli su questa relazione è stata la stessa ex tronista, intervistata dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni'. Qui, oltre ad avere svelato i propositi per il futuro, Teresa ha anche parlato della sua precedente partecipazione a Temptation Island.

Uomini e donne gossip: dopo l'estate ci sarà la convivenza

Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno insieme da circa tre mesi, cercando di ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme tra un impegno e l'altro.

La coppia, che fino ad ora ha fatto da spola tra Veneto e Campania, a partire dal mese di settembre non avrà più questo problema. La conferma è arrivata dalla stessa ex tronista che, alle pagine di 'Tv Sorrisi e Canzoni' ha rivelato: "Tutto ciò che vivo con lui sa di nuovo. Se ci sposeremo? Chissà. Dopo l’estate andremo a vivere insieme". Teresa ha anche aggiunto di sognare una famiglia insieme al suo attuale fidanzato che vorrebbe vedere anche nel ruolo di padre.

Di lui, infatti, ama la mente ma anche gli abbracci e quegli occhi blu, che l'hanno colpita fin dal momento in cui lui ha tolto il cappuccio che indossava nella scorsa edizione di Temptation Island.

La Langella conferma: 'Nessun copione a Temptation Island'

Oltre ad avere parlato della sua relazione con Andrea Dal Corso, Teresa Langella ha raccontato a 'Tv Sorrisi e Canzoni' anche qualche curioso retroscena della sua partecipazione a Temptation Island.

Lo scorso anno, infatti, lei era sbarcata nell'isola delle tentazioni in qualità di single e lo stesso aveva fatto Andrea. In tale circostanza, lei si era messa in mostra per l'avvicinamento ad Andrea Celentano mentre Dal Corso aveva instaurato un rapporto speciale con Martina Sebastiani. L'ex tronista di Uomini e donne ha voluto sottolineare che non esiste alcun copione all'interno del docu-reality e che i tentatori hanno il compito di aprire gli occhi a fidanzati e fidanzate, per fargli capire che potrebbero fare la scelta sbagliata.

Non esistono regole in tale percorso ad eccezione di una: ragazzi e ragazze single non si possono incontrare all'interno dei rispettivi villaggi e l'unica possibilità di guardarsi negli occhi è nel giorno della presentazione e dell'ormai celebre entrata con il cappuccio.