La storia d'amore tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià è ufficialmente giunta al termine. Dopo giorni di indiscrezioni più o meno azzardate, è stata la diretta interessata ad annunciare la fine della breve relazione attraverso un video pubblicato su Instagram. In esso l'ex tronista ha ammesso di attraversare un periodo difficile e ha spiegato di avere conosciuto nella vita reale una persona molto diversa da quella che credeva dopo qualche mese di frequentazione nel dating show.

E non è mancata qualche frecciatina verso Manuel, il quale a sua volta non ha potuto restare in silenzio davanti a simili accuse. A distanza di qualche ora, infatti, è arrivata anche la replica dell'ex corteggiatore che ha accusato Giulia di vittimismo, evitando però di andare più a fondo nella questione.

Giulia conferma la rottura: 'Si è rivelato un'altra persona'

Ibiza non fa bene agli ex protagonisti di Uomini e donne e ora i fan del programma ne hanno un'ulteriore conferma: dopo Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni seguiti da Angela Nasti e Alessio Campoli, anche Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati dopo una vacanza da separati nell'isola iberica.

Non è chiaro se in tale occasione ci sia stato il tradimento di cui si parla da giorni, ma di certo il viaggio ha rappresentato una tappa fondamentale per la rottura dell'ultima coppia nata nel Trono Classico. Dopo smentite, sospetti ed evidenti frecciatine, l'ultima domenica di giugno ha sancito l'annuncio dell'ex tronista. In una Instagram Story, infatti, la Cavaglià ha spiegato di non essere una persona che ama farsi compatire, motivo per cui continua a godersi la vita al fianco dei suoi amici.

È quindi arrivato l'annuncio della rottura e il successivo chiarimento: "Nonostante abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo al di fuori si sono rivelate un grande flop. E soprattutto la persona che ho scelto si è rivelata diversa da quella che immaginavo".

La replica di Manuel Galiano

Le parole di Giulia Cavaglià non sono affatto piaciute a Manuel Galiano che ha subito replicato attraverso un post su Instagram. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha chiarito che si tratterà del primo e ultimo commento riguardante la vicenda, dopodiché ha sbottato: "Il flop si sarebbe preso altri tre mesi di insulti pur di coprirti e comportarsi da signore nei tuoi confronti.

Ma questa tua scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea". Nessun accenno da parte sua, né tanto meno da parte di Giulia, al presunto tradimento che avrebbe avuto luogo ad Ibiza con una ragazza di Firenze. Né Galiano ha chiarito le ragioni per le quali avrebbe dovuto coprire Giulia, facendo credere che tutto stesse andando bene tra loro. Di certo, questo rottura ha ancora molti aspetti da svelare e la richiesta dei telespettatori di Uomini e donne è quella di fare chiarezza nella prossima edizione del dating show.

Non convince il fatto che l'ex coppia non si sia praticamente mai frequentata dopo la scelta, non dando spazio neppure ad un tentativo di conoscersi meglio. E a tal proposito, Raffaella Mennoia ha espresso l'intenzione di ospitare i protagonisti di questa vicenda in studio per permettergli di raccontare la propria versione dei fatti.