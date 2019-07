Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola il Segreto, durante le puntate della prossima settimana che andranno in onda il pomeriggio su Canale 5 da lunedì 8 luglio a venerdì 12 luglio, ci saranno nuovi colpi di scena. In particolare, Lamberto si accanirà così tanto contro Prudencio che ridurrà in fin di vita con un colpo di fucile.

Ma non è tutto, perché grazie alle anticipazioni spagnole abbiamo avuto modo di sapere che nella prossima settimana a Puente Viejo succederà davvero di tutto.

In primis, gli uomini dei Molero si recheranno a casa di Saul e di Julieta e li minacceranno. A salvare i due coniugi ci penserà la polizia che arriverà appena in tempo. Dunque, per la povera Julieta non ci sarà pace nemmeno dopo essere stata rapita e stuprata da Eustaquio Molero e suo figlio. Ma non succederà solo questo, perché nel frattempo, Lamberto Molero ruberà un fucile ad una delle guardie e sparerà al povero Prudencio che si accascerà a terra in fin di vita.

Resterà da capire se morirà o meno. Intanto, la povera Uriarte dopo i vari traumi subiti per mezzo dei Molero e quelli precedenti, ne passerà ancora tante e non finirà di soffrire.

Prudencio ridotto in fin di vita

Elsa Laguna dopo aver aiutato in tutti i modi il dottor Alvaro in ospedale sarà stanca e le sue condizioni di salute peggioreranno. Resterà da vedere se verrà aiutata o meno da qualcuno. Invece, Prudencio dopo il colpo d'arma da fuoco subito, sarà in bilico tra la vita e la morte e così suo fratello Saul si preoccuperà di salvarlo.

I due fratelli non sono mai andati d'accordo, c'è sempre stata una gelosia reciproca, ma ciò è dovuto anche alle tante sofferenze che entrambi hanno subito e continueranno a subire.

Intanto, il dottor Alvaro apprezzerà finalmente tutto l'operato della Laguna e probabilmente tra i due potrebbe nascere una nuova storia d'amore. Elsa è ormai diventata un'eroina in paese dopo aver salvato tante vite e così Adela si deciderà ad offrirle un lavoro. Ma nonostante la proposta di lavoro, la ragazza non ne vorrà sapere di restare nel piccolo paesino spagnolo e deciderà di andarsene ora che il pericolo varicella è scampato.

Infatti, per chi non lo sapesse, la Laguna già prima di aiutare a combattere l'epidemia di varicella a Puente Viejo era decisa ad andarsene perché non voleva più soffrire per il suo amato Isaac che al momento ha una love story con Antolina Ramos. Eustaquio senior corromperà una guardia civile per liberare suo figlio e così i due ora sono pronti per la loro vendetta contro chi gli ha messo i bastoni tra le ruote.

La prossima settimana sarà piena di intriganti colpi di scena per tutti gli amanti della soap opera spagnola.

Per tutti i fan, l'appuntamento è come sempre dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:29 circa.