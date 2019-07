Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai tre, intitolata "Un posto al sole". Le anticipazioni degli appuntamenti da lunedì 15 a venerdì 19 luglio sottolineano che assisteremo al ritorno di Patrizio. Quest'ultimo arriverà nello storico palazzo Palladini, dove farà i conti con un clima differente e racconterà alla famiglia il motivo per il quale è tornato nella città di Napoli. Il ragazzo spiegherà ai genitori di aver terminato lo stage nelle Langhe che ha rappresentato un'opportunità importante per il figlio di Raffaele e Ornella.

Pubblicità

Pubblicità

Il giovane chef potrà riavvicinarsi a Rossella (Giorgia Gianetiempo) con la quale ha avuto una storia intrisa di ostacoli che hanno messo a dura prova il loro rapporto. I due fratelli Giordano attraverseranno un momento differente ma la preoccupazione sarà posta intorno alla persona di Diego.

Beatrice deve valutare un'offerta di lavoro determinante

L'agente assicurativo non darà cenni di ripresa dopo la fine del rapporto con Beatrice (Marina Crialesi) con la quale la storia è terminata nel peggiore dei modi.

Pubblicità

Il primogenito del portiere di palazzo Palladini non si capaciterà di fronte all'idea che la Lucenti possa essere fidanzata con un'altra persona. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Beatrice in quanto ci saranno degli sviluppi nella vita professionale della giovane donna. L'avvocata si troverà alle prese con un'importante offerta di Lavoro che la costringerà a dare una comunicazione ai colleghi Niko (Luca Turco) e Susanna.

Diego non riesce a mantenere il controllo della situazione

La Lucenti penserà di fare la scelta giusta cogliendo quest’occasione al lavoro con la speranza di poter fare un salto di qualità dopo aver atteso da qualche tempo questo momento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Questa notizia porterà Diego (Francesco Vitiello) alla disperazione in quanto si renderà conto che Beatrice continua a frequentare l'avvocato Leone. Il giovane Giordano non sarà in grado di accettare questa situazione e sarà vicino a commettere una follia. L'uomo non riuscirà a mantenere il controllo del suo stato d'animo e potrebbero esserci delle ripercussioni.

Raffaele preoccupato per il primogenito

Il fratello di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) continuerà ad avere un'ossessione nei confronti dell'ex fidanzata.

Patrizio, dal canto suo rimarrà infastidito dalla latitanza di Diego che crea delle preoccupazioni all'interno della famiglia Giordano. Beatrice sarà vicina a prendere una decisione determinante per il suo futuro. L'atteggiamento del figlio aumenterà le paure di Raffaele (Patrizio Rispo) sicuro che Diego gli stia nascondendo qualche segreto.