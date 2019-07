La puntata di Techetechetè di lunedì 15 luglio, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:30, sarà composta da vari spezzoni ripresi da famosi varietà della Rai. In particolare, in questa puntata saranno mandati in onda filmati di spettacoli ed esibizioni canore degli anni '61, '71, '81 e '91. Come sempre, assistere alla trasmissione offrirà la possibilità di ammirare la bravura di alcuni personaggi televisivi e di scoprire come si sono evoluti i costumi nell'arco degli anni e dei decenni.

I videoframmenti di Techetechetè di lunedì 15 luglio

C'è stato un lungo periodo in cui uno dei format principali di intrattenimento proposti dalla televisione pubblica era il varietà.

A dire il vero questa forma di spettacolo televisivo e teatrale è proposta anche oggi, ma in misura molto minore rispetto ad un tempo. Negli anni addietro, infatti, assistere al varietà era praticamente un must, il modo principale per passare il sabato sera in coppia o in famiglia e un puntuale argomento di discussione della domenica.

Durante la messa in onda di Techetechetè di stasera 15 luglio, Raiuno proporrà proprio alcuni videoframmenti mutuati dalle puntate di vecchi varietà del passato. A essere mandati in onda saranno dei variety degli inizi dei vari decenni, dal '61 al '91.

Varietà e personaggi televisivi della puntata di Techetechetè di stasera

Nella puntata odierna del noto programma serale di Rai 1, a cura di Carlo Posio, saranno trasmessi vari spezzoni di trasmissioni storiche della Rai Radio Televisione Italiana.

Come si può vedere dall'anticipazione proposta sulla pagina Facebook del programma, i videoframmenti di questa sera saranno ripresi dal leggendario "Fantastico 2" del 1981, con Heather Parisi, da "Sotto le stelle" del 1981, con Umberto Tozzi, da "L'amico del giaguaro" del 1961, con Marisa del Frate, da una fortunata edizione di "Canzonissima" del 1971 con Gina Lollobrigida e Massimo Ranieri, oltre che da "Serata d'Onore" del 1971 con il grandissimo imitatore Alighiero Noschese.

Tra i fotogrammi, inoltre, spiccano anche i volti del compianto Fabrizio Frizzi e della cantante Nada, ma ovviamente durante la messa in onda ci sarà spazio anche per altri varietà e per altri formidabili personaggi televisivi.

Tra l'altro proprio nel 1991, ovvero in uno degli anni interessati dalla puntata di stasera, su Rai 1 è andato in onda per dodici puntate un programma televisivo che si intitolava proprio "Varietà".

Il format in questione era condotto da Pippo Baudo e doveva fronteggiare la concorrenza opposta da "Telemike" di Mike Bongiorno su Canale 5, ma anche quella del sorprendente talk show "Samarcanda" di Michele Santoro su Rai 3.