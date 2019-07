La rottura tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è l'argomento del giorno tra il pubblico di Uomini e donne, sorpreso per la decisione giunta a solo un mese dalla scelta. Prima di loro, anche Angela Nasti e Alessio Campoli erano giunti alla medesima conclusione, giunta dopo il viaggio ad Ibiza dell'influencer napoletana. A differenza di quanto accaduto per le coppie nate lo scorso febbraio, la seconda parte della stagione del Trono Classico non ha portato bene ad alcuni suoi protagonisti, dato che ad oggi i soli Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a stare insieme.

Ma quali sono le vere ragioni che hanno spinto a porre fine subito a queste frequentazioni? C'era del vero interesse iniziale tra le troniste e i loro corteggiatori? Alle domande che rimbalzano in rete, ha deciso di replicare Raffaella Mennoia che ha ammesso di voler ospitare in studio Angela e Giulia e i loro ex per ascoltare la loro versione dei fatti.

Raffaella Mennoia attende le spiegazioni di Angela e Giulia

Il dubbio di alcuni utenti di Uomini e donne è che le scelte di Angela Nasti e Giulia Cavaglià non siano state mosse da vero interesse, quanto piuttosto dal desiderio di visibilità.

Per tale ragione, la napoletana avrebbe subito chiuso con Alessio, senza neppure frequentarlo lontano dalle telecamere. Giulia si sarebbe impegnata un po' di più ma anche nel suo caso gli incontri sarebbero stati davvero pochissimi. Sulla questione si è espressa una follower di Raffaella Mennoia che, affidandosi ad Instagram, ha scritto: "A settembre invitate le troniste Angela e Giulia a metterci la faccia, a spiegare al pubblico come mai appena fatta la scelta non hanno mai frequentato questi ragazzi!" L'utente ha aggiunto che Giulia è stata più furba di Angela dato che ha approfittato del viaggio ad Ibiza di Manuel ma che, comunque, anche nel suo caso non è mai nata una vera e propria relazione.

La replica della collaboratrice di Maria De Filippi è arrivata puntuale, confermando la richiesta della fan: all'inizio della prossima stagione, le due ex troniste saranno ufficialmente chiamate a raccontare l'accaduto.

Continua il botta e risposta tra Giulia e Manuel

Se da un lato Raffaella Mannoia e i fan di Uomini e donne sono interessati a conoscere i dettagli della rottura, Giulia e Manuel non sembrano disposti a mettere da parte le ostilità, continuando a lanciarsi accuse incrociate sul web.

Dopo l'annuncio dell'ex tronista, era stato lui a dare la sua versione dei fatti non certo positiva. Manuel aveva accusato la sua ex di vittimismo, rivelando di essere stato disposto a coprirla per altri tre mesi. E, a questo punto, è arrivata la nuova pungente rivelazione della Cavaglià: "Hai appena avuto l'atteggiamento di un bambino che sbatte i piedi e non vede l'ora di litigare. Complimenti, comunque il mio numero ce l'hai". Nel post in questione, la torinese ha anche sottolineato come Manuel non si sia comportato bene con lei anche se ora tenterebbe di accusarla per uscirne pulito dalla vicenda.

La sensazione è, comunque, che la questione non sia ancora finita qui.