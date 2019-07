Continua il successo dell’amata soap opera “Una vita” che riesce a ottenere ottimi risultati in termini di ascolti. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 15 a venerdì 19 luglio raccontano che Blanca si rassegnerà nel proseguire le ricerche sul figlio e deciderà di fare la scelta giusta entrando in convento. Flora vorrà raccontare a Pena ciò che è successo il giorno della festa e gli dirà di aver messo per errore il veleno per topi nella torta.

Pubblicità

Pubblicità

Arriverà la risposta dell’uomo che sarà capace di chiarire la vicenda, in quanto Pena non ha mangiato la torta dopo aver sentito uno strano sapore. Il ragazzo ha gettato nella spazzatura il dolce, mettendo in salvo la propria vita dopo aver fatto temere il peggio alla sorella di Inigo. Agustina giurerà la propria fedeltà ad Arturo dopo essere stata messa al corrente dei problemi di vista attraversati dal colonnello.

I dubbi di Carmen in merito al rapporto con il detective Riera

Cristina Novoa creerà dei problemi nella vita di Carmen in quanto, su ordine di Ursula, avrà intenzione di far rompere i rapporti tra la donna e il detective Riera.

Pubblicità

L'uomo si renderà conto della perdita di fiducia ricevuta dalla cameriera e crederà che sia il caso di trovare un espediente per farla tornare sui propri passi. Il poliziotto avrà modo di raccontarle il passato della signora Dicenta. Samuel si dimostrerà preoccupato agli occhi di Diego riguardo allo stato di salute di Blanca e consiglierà all'uomo di farla ricoverare in una clinica e l'Alday deciderà di acconsentire a questa richiesta.

L'analisi fatta dal dottor Quiles che ha spiegato ad Arturo i suoi problemi di salute

Arturo si recherà dal dottor Quiles, che gli spiegherà i problemi di cataratta di cui soffre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Felipe intanto, comprenderà che sono palesi le manipolazioni di Cristina Novoa, che segue le richieste della Dicenta. Carmen, dal canto suo, riporterà delle informazioni importanti spiegando all'uomo che Ursula si è recata in un convento. La religiosa attraverserà un momento di sconforto e si sentirà in colpa per aver preso in giro molte persone tra cui Blanca, alla quale vorrà raccontare la verità.

Il pentimento della religiosa

Ursula sarà in grado di fermare le intenzioni di Cristina, costretta a tornare sui propri passi e Arturo nasconderà le notizie sulla sua cecità.

Flora penserà di nutrire dei sentimenti verso Paquito, il quale non corrisponderà l'amore nei confronti della donna. Pena coglierà l'occasione per mostrare la vicinanza alla ragazza, sicura di fare la scelta giusta procedendo con la vendita de La Deliciosa. Ci saranno infine ulteriori complicazioni nella vita di Flora che finirà per baciare Paquito provocando la rabbia di Inigo.