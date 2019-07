Angela Nasti continua ad essere protagonista del Gossip di Uomini e donne, facendo discutere i fan del programma per il suo flirt con Kevin Bonifazi e non solo. L'ex tronista ha ormai ufficializzato la sua relazione con il calciatore del Torino, pubblicando sul web alcuni scatti in sua compagnia. Il fatto ha scatenato opinioni contrastanti, soprattutto da parte di chi ritiene che il suo percorso nel dating show sia stato dettato fin dall'inizio dal suo desiderio di visibilità.

Ma nelle ultime ore, le polemiche si sono concentrate su un post della Nasti, che ha evidenziato di essersi recata ad Ibiza per ben quattro volte in questa estate 2019. Inevitabile ricordare, da parte dei suoi followers, come non tutti abbiano la sua stessa fortuna di andare così di frequente nell'isola spagnola preferita dai vip nostrani.

In rete esplode la polemica contro Angela Nasti

A circa due mesi dalla sua scelta a Uomini e donne, Angela Nasti sta facendo discutere nei social network per una sua recente didascalia pubblicata su Instagram.

Insieme ad una sua foto, l'influencer napoletana ha scritto: " I love Ibiza! Nel caso non si fosse capito, è la quarta volta che ci torno in due mesi. Per chi non ci fosse mai stato dovete venirci perché è magica". La reazione dei suoi followers non si è fatta attendere e in tantissimi hanno subito evidenziato come simili viaggi nell'isola siano prerogativa di pochi fortunati. Ecco solo alcuni dei commenti che hanno cominciato a rimbalzare nel profilo dell'ex tronista in risposta alle sue parole: "Se avessi i tuoi soldi senza fare niente dalla mattina alla sera pure io ci andrei quattro volte in due mesi".

Oppure: "E dammeli tu i soldi" , "Se avessi i tuoi soldi, anche mi trasferirei ad Ibiza" , "Mi paghi tu il volo?" Tali commenti si sono poi spostati anche al trono poco convincente di Angela, che ha posto fine (di comune accordo) alla sua relazione con Alessio Campoli due settimane dopo la scelta.

Nessuna preoccupazione per le accuse a Kevin Bonifazi

E se da un lato Angela Nasti pare avere perso l'approvazione di diversi followers, dall'altro la sua vita sentimentale procede per il meglio.

L'ex tronista di Uomini e donne continua a frequentare Kevin Bonifazi, da lei conosciuto proprio ad Ibiza qualche settimana fa, e sembra non badare alle voci non troppo lusinghiere nei confronti del calciatore della Nazionale Under 21. Diversi rumors, portati alla ribalta dalla sempre pungente Deianira Marzano, ricondurrebbero ad alcune conversazioni piccanti scambiate da Kevin e alcune utenti del suo profilo (poi cancellato e riaperto con altro nome).

La Nasti ha sottolineato di non credere a tali polemiche, affidandosi al semplice emoji della scimmietta che si copre le orecchie con le mani, inserito in una foto insieme alla sua attuale fiamma.