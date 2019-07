Noel Formica è stata una delle dame del Trono Over che maggiormente ha fatto parlare di sé durante la prima fase della stagione 2018-19. I telespettatori sicuramente ancora ricordano la sua conoscenza, finita male, con Armando Incarnato e il conseguente colpo di fulmine con Alessandro Sandomenico. Proprio la velocità con la quale dama e cavaliere si erano innamorati, decidendo di uscire subito dal programma, non aveva convinto i fan più attenti. In molti, infatti, avevano ipotizzato che avesse preferito di abbandonare subito il dating show proprio per evitare le critiche che rimbalzavano intorno a lei.

A qualche mese di distanza, la Formica ha annunciato che tale storia d'amore non è proseguita, chiarendo le ragioni che hanno portato lei e l'ex fidanzato alla prematura rottura.

L'annuncio di Noel: 'Io e Alessandro non stiamo più insieme'

Conosciutisi all'interno del Trono Over di Uomini e donne, Noel Formica e Alessandro Sandomenico avevano deciso di abbandonare insieme il programma per viversi lontano dalle telecamere. La decisione aveva fatto mormorare il pubblico, convinto che tra loro potessero esserci degli accordi, ma la frequentazione era proseguita per qualche tempo anche nella quotidianità.

Intervistata dal settimanale 'Uomini e donne Magazine', la Formica ha tuttavia voluto raccontare che il rapporto è definitivamente concluso già da qualche tempo. La ragione? Lei non si è sentita presa abbastanza in considerazione da Alessandro in occasione di un grave lutto che l'ha colpita. Lui non le è stato vicino come la dama avrebbe desiderato e il suo comportamento l'ha portata ad aprire gli occhi. Alle pagine del tabloid, infatti, Noel ha precisato: "Si è innescato un meccanismo generale per cui ho smesso di giustificare, perché ho capito che prima di ogni cosa bisogna innamorarsi di se stessi, poi della vita e poi di qualcun altro".

L'amore per i figli e la nipotina

Nell'intervista a 'Uomini e donne Magazine', Noel Formica ha raccontato qualche dettaglio in più di sé, ammettendo di essere già nonna all'età di 43 anni. Interior design di successo, l'ex dama del Trono Over è soddisfatta di quello che la vita le ha dato e vorrebbe consigliare ai propri fan di non rinunciare a nulla, portando avanti i propri sogni siano essi amore, carriera, famiglia o qualsiasi altro. Da parte sua, Noel è ben felice di avere dato dei consigli ai propri figli, ai quali ha spesso ripetuto di rispettare se stessi e gli altri, invitandoli ad impegnarsi per raggiungere i propri sogni.

Ciò che spera, comunque, è che tali consigli non vengano presi alla lettera ma che portino i suoi figli a riflettere, nella consapevolezza che anche loro hanno insegnato molto alla madre.