La prossima stagione televisiva del gruppo Mediaset si preannuncia decisamente ricca di novità. Molti i programmi riconfermati per l'autunno, così come quelli nuovi che avremo modo di vedere nei prossimi mesi. Tra le novità spicca decisamente l'addio di Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip. Dopo tre edizioni di successo, la signora Totti ha lasciato le redini del reality show Mediaset e dal prossimo autunno sarà impegnata in una nuova super-sfida televisiva che la vedrà protagonista.

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset dell'autunno: l'addio di Ilary Blasi al GF Vip

Come ha dichiarato la stessa Ilary Blasi in un'intervista concessa al settimanale 'Chi', dopo tre edizioni ha sentito la necessità di lasciare la conduzione del GF Vip per dedicarsi ad altri progetti.

E così dall'autunno sarà la padrona di casa di una nuova edizione di Giochi senza frontiere, che approda sulle reti Mediaset a distanza di anni dall'ultima edizione trasmessa in televisione. Al suo fianco, in questa nuova avventura, ci sarà Alvin.

E del GF Vip cosa ne sarà? Le anticipazioni che arrivano dai palinsesti Mediaset dell'autunno rivelano che la guida del reality show verrà affidata nelle mani di Alfonso Signorini, che per tre anni è stato il fido opinionista di Ilary Blasi.

L'ex conduttrice, sempre nell'intervista a Chi, ha voluto fare un grandissimo in bocca al lupo a Signorini, aggiungendo che gli mancherà molto come compagno d'avventura.

Ma questo non sarà l'unico reality show che verrà trasmesso nella stagione tv autunnale del Biscione, visto che troverà spazio su Italiauno anche La Pupa e il secchione, il discusso reality condotto in passato da Federica Panicucci e Paola Barale. Questa nuova edizione, invece, sarà affidata nelle mani di Paolo Ruffini.

Barbara D'Urso super-impegnata su Canale 5 tra Pomeriggio 5 e Live

Tra i volti simbolo di Mediaset della prossima stagione tv autunnale non mancherà Barbara D'Urso: la conduttrice partenopea sarà al timone di svariate trasmissioni sia in daytime che in prima serata. Da settembre riprenderà l'appuntamento con Pomeriggio 5, cui seguirà quello con Domenica Live e poi con Live - Non è la D'Urso, in attesa della nuova edizione del Grande Fratello Nip che dovrebbe tornare in onda in primavera.

Sarà un anno intenso di lavoro anche per Maria De Filippi alle prese con Uomini e donne, Amici, Tu si que vales, C'è posta per te e poi nelle vesti di produttrice di Temptation Island Vip e del nuovo format Amici Vip, che molto probabilmente verrà condotto da Michelle Hunziker a partire dall'autunno. Silvia Toffanin, invece, dopo aver rifiutato svariate proposte per la prima serata, tornerà saldamente al timone di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5.