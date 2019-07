Questa sera 3 luglio andrà in onda su Canale 5 alle ore 21:30 circa, la prima puntata di Manifest, una nuova Serie TV. Dopo il debutto di Riviera lo scorso mercoledì, questa sera prenderà il suo posto la nuova serie statunitense ideata dal creatore di The Mysteries of Laura. Si prospetta dunque un grande debutto per Manifest, già andato in onda sulla NBC a settembre 2018. Per chi non potesse assistere al primo appuntamento, sarà possibile recuperare la puntata attraverso il portale Mediaset Play.

Manifest, la replica in streaming sul sito Mediaset Play

Così come accaduto con Riviera, anche Manifest potrà essere rivisto attraverso il portale di Mediaset Play. Il servizio proposto dall'ente televisivo in questione mette a disposizione dei telespettatori tutte le repliche delle serie tv o programmi dopo la loro messa in onda. Per usufruire del portale basterà iscriversi con le proprie credenziali, inserendo la propria mail ed una password. In questo modo i telespettatori potranno accedere al sito tutte le volte che vorranno in maniera totalmente gratuita, al solo costo della propria connessione ad internet.

Inoltre, è possibile scaricare l'applicazione di Mediaset Play sul proprio smartphone o tablet, in modo tale da avere sempre a portata di mano tutte le puntate di Manifest che andranno in onda. Anche in questo caso la procedura di iscrizione è la stessa. Chi lo volesse potrà così guardare gli episodi persi anche quando si è fuori casa o non si ha a disposizione il proprio computer.

Anticipazioni prima puntata Manifest su Canale 5

La nuova serie televisiva che andrà in onda tra poche ore, si incentra su un misterioso volo scomparso 5 anni fa e poi tornato in maniera molto strana senza che i passeggeri siano minimamente invecchiati.

Jeff Rake, l'ideatore del film, racconta appunto del volo 828 della Montego Air, che si disperse in mare nel 2013 e di cui vennero perse totalmente le tracce dagli appositi radar. I passeggeri presenti nell'aereo sono ben 191, i quali scopriranno che mentre per loro sono passate poche ore dalla perdita di contatto con il mondo, il resto delle persone a loro care li ha creduti dispersi per ben 5 anni.

I parenti e gli amici che hanno pianto i passeggeri per tutti questi anni, dovranno così affrontare la loro ricomparsa e constatare che le loro caratteristiche fisiche non sono per nulla cambiate.

Mentre tutti cercano di riprendere le redini della propria vita e andare avanti, iniziano però a percepire fenomeni molto strani e si rendono conto di essere coinvolti in qualcosa molto più grande di loro. La serie tv ha già riscosso molto successo e molti l'hanno paragonata a Lost.