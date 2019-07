Oggi 22 luglio in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta e penultima puntata di Temptation Island 2019, dove le tre coppie ancora in gioco affronteranno l’ultimo falò da separati prima del confronto finale. Stando alle anticipazioni riportate dalle pagine ufficiali del programma, le tre fidanzate sembreranno particolarmente in crisi, visto il pericoloso avvicinamento dei loro rispettivi fidanzati alle single del villaggio.

Sabrina sarà in lacrime in riva al mare, mentre la ‘fotonica' Katia Fanelli se la prenderà con il fidanzato Vittorio, dopo la visione di un filmato che lo mostra prossimo al bacio con Vanessa. Sembra dunque che si sia arrivati ad un punto di svolta per i fidanzati di questa settima edizione e che si preparano, tra l'altro, a trascorrere il fine settimana da sogno con i loro tentatori.

Spoiler del 22 luglio: Vittorio vicino al bacio con Vanessa, Katia in lacrime

La penultima puntata di Temptation Island, in onda a partire dalle 21:25 su Canale 5, si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena e segnerà, stando agli spoiler, un punto di svolta per le coppie rimaste in gioco.

Nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula, i fidanzati si apprestano ad affrontare l’ultimo falò da separati, prima di partire per il week end da sogno con i single e che anticiperà di fatto il confronto finale dell’ultima puntata. Stando a quanto riportato dalla pagina ufficiale del reality, vi saranno delle svolte inaspettate per alcune delle coppie, tanto che, stando alle indiscrezioni, pare che uno dei fidanzati abbia deciso di non partire per il famoso fine settimana, dopo aver visto alcuni filmati nell'ultimo falò.

Mistero sull’identità del protagonista di questa vicenda e che scopriremo insieme con la messa in onda della quinta puntata di questa sera.

Dalle clip di anticipazione, veniamo a sapere che, la ‘fotonica' Katia Fanelli sarà furiosa il fidanzato Vittorio, sempre più vicino alla single Vanessa e con la quale potrebbe anche essere scattato un bacio. Sembra che la bionda romagnola, dopo aver provocato il fidanzato con i suoi atteggiamenti nelle prime puntate, ora sia preoccupata di perdere il compagno, tanto da versare lacrime per lui.

Anticipazioni Temptation Island, 5^ puntata: Nicola potrebbe aver baciato Maddalena

Lacrime anche per Sabrina Martinengo, la fidanzata di Nicola che, nella puntata in onda questa sera, vedremo piangere sconsolata da sola in riva in mare. Non è dato sapere cosa abbia visto nei filmati all'ultimo falò e se il fidanzato sia andato oltre con la single Maddalena. Anche lei, come Katia, dopo essersi avvicinata pericolosamente al suo tentatore, sembra essere tornata suoi suoi passi, temendo forse di perdere il compagno.

Altre novità riguarderanno anche Ilaria, sempre più in crisi con Massimo, il quale ha instaurato un forte feeling con Elena, mettendo a serio rischio la loro relazione. Cosa succederà alle tre coppie rimaste in gioco? Per scoprirlo non resta che seguire la quinta puntata di Temptation Island che, ricordiamo andrà in onda oggi lunedì 22 luglio a partire dalle 21:25 su Canale 5.