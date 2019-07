Le anticipazioni della soap opera tedesca, 'Tempesta d'amore' svelano che ci saranno nuovi intrighi pronti per avere delle ripercussioni sul rapporto tra Eva e Robert. I due coniugi faranno una scelta inaspettata decidendo di giungere alla separazione dopo anni di matrimonio. Christoph sarà impegnato nel proseguire il proprio piano ma si dimenticherà di quanto sia fondamentale l'onestà della figlia Denise (Helen Barke).

Questa mancata lucidità porterà Christoph a commettere degli errori. Eva e l’albergatore diventeranno sempre più uniti grazie all'intensificarsi del rapporto nonostante i tentativi di Robert di far separare le persone. La vicenda si aggraverà nel momento in cui Christoph ed Eva si concederanno un bacio dopo aver rischiato la vita a causa del piano vendicativo di Xenia.

Un momento drammatico per i due innamorati dopo il grave incidente aereo

La coppia finirà per rimanere vittima di un incidente aereo.

I due innamorati avranno la possibilità di fare ritorno all'interno del Furstenhof e dimostreranno di aver fatto i conti con un cambiamento in seguito alla drammatica esperienza vissuta. Eva, dopo aver rischiato la vita, vivrà con la paura degli attacchi di panico capaci di peggiorare lo stato d'animo della donna. Christoph, dal canto suo non riuscirà a ritrovare il giusto equilibrio sul piano lavorativo e metterà da parte qualsiasi tipo d’interesse legato agli affari.

Le intenzioni di Robert pur di far terminare l'ossessione di Eva nei confronti dell'albergatore

Si tratterà di un momento passeggero per l'albergatore che non riuscirà a dimenticare i sentimenti nutriti nei confronti di Eva. Valentina (Paulina Hobratschk) si renderà conto dello strano atteggiamento dei due innamorati e penserà che sia giusto mettere al corrente del retroscena, Robert. L'uomo deciderà di fare una proposta fuori luogo alla moglie pur di dimenticare l'amore verso Christoph e le concederà di andare a letto con l'imprenditore.

La donna si sentirà umiliata dal comportamento del marito e penserà che sia giusto affidarsi all'aiuto di un famoso terapeuta il cui nome è Timothy Neunecker.

Lo chef vuole terminare la relazione con Eva

Christoph troverà il modo per dare degli ordini al medico al quale chiederà di far credere a Robert che la consorte gli stia raccontando delle bugie. Questo retroscena porterà a uno scontro acceso tra il cuoco ed Eva dopo che l'uomo perderà la calma e finirà per aggredire la moglie.

Lo scontro farà riavvicinare Eva all’affarista, in quanto la donna riceverà il supporto dell'uomo e passerà la notte in compagnia dell'albergatore. Infine lo chef si dirà pronto per troncare la relazione con Eva e si toglierà la fede nuziale.