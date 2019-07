Il Magazine di Chi ha svelato che tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, le due ex veline storiche di Striscia la Notizia, non corre più buon sangue. Nonostante il profondo legame di amicizia che le lega da quando si sono conosciute al programma di Striscia la Notizia, sembra che Elisabetta e Maddalena abbiano litigato.

Il magazine spiega che sono diversi gli indizi che lasciano dedurre questa crisi nel loro rapporto di amicizia: entrambe fino a pochi giorni fa si trovavano insieme negli Stati Uniti, perché impegnate in un progetto di lavoro comune legato al mondo del fitness.

Il progetto è però sfumato e questa sembra essere la causa del litigio. Non solo, ma sono entrambe amanti dei social network, per cui hanno sempre interagito tramite i loro profili social, si sono sempre scambiate like e commenti. Negli ultimi tempi invece hanno smesso di sentirsi tramite i social network, niente più like e niente più commenti. In merito alla fine della loro amicizia Elisabetta e Maddalena non hanno voluto rilasciare una dichiarazione né smentire la notizia.

Le vite di Elisabetta e Maddalena

Le due showgirl si sono conosciute nel 1999 entrambe in veste di velina di Striscia la notizia, ruolo che hanno ricoperto fino al 2002. Fin dall'inizio della loro conoscenza si sono mostrate complici e la loro amicizia è andata crescendo ogni anno sempre di più.

Dopo questa esperienza lavorativa la Canalis è stata valletta in due edizioni di Controcampo, ha partecipato insieme a Maddalena a Ciao Darwin, ha recitato nella terza e nella quarta stagione del telefilm Carabinieri, è stata ospite fissa del programma della Gialappa's Band Mai dire Martedì, ha condotto il Festivalbar nel 2007 ed ha partecipato a due cine-panettone.

Nel 2009 ha lavorato per MTV Italia e nel 2010, grazie all'amore che la legava all'attore George Clooney, ha recitato in un ruolo secondario per una serie televisiva americana. Nel 2011 ha affiancato Gianni Morandi alla conduzione di del Festival di Sanremo, poi ha partecipato alla versione americana di Ballando con le Stelle e nel 2015 è stata eletta ambasciatrice ufficiale di UNICEF Italia.

La Corvaglia invece dopo l'esperienza di Striscia la Notizia ha affiancato Miguel Bosè nella conduzione del reality show musicale Operazione Trionfo, ha condotto per due edizioni Stranamore, è stata co-conduttrice de La Domenica del Villaggio.

Nel 2006 ha condotto Sanremo Lab giovani ed è stata conduttrice radiofonica per radio R101. Ha condotto Miss Muretto, Scalo 76, la 15ª edizione di BravoGrazie. Dal 2009 al 2011 è stata opinionista fissa nel talk L'Arena; dal 2012 al 2014 è stata opinionista di Verdetto Finale e di Domenica Live. Dal 2016 conduce insieme a Vittorio Brumotti e il Gabibbo, la versione estiva di Paperissima Sprint.

Oltre ai successi lavorativi, le due ex veline nel frattempo sono diventate mamme.

Mentre la Canalis vive a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva; Maddalena, dopo la fine del matrimonio con il chitarrista Stef Burns da cui ha avuto la figlia Jamie Carlyn, oggi è nuovamente innamorata e convive da un anno con l'immobiliarista Alessandro Viani.