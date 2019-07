Continuano ad arrivare novità succose dalle anticipazioni americane di Beautiful, più che mai vicine alla resa dei conti sulle sorti di Beth Spencer.

Sempre più persone hanno appreso che la bambina non è morta ed è stata adottata da Steffy: ad avere la peggio, almeno per il momento, è stata Emma Barber, vittima di un incidente d'auto mentre correva ad informare Hope della verità. Thomas non intende permettere che Hope scopra che la sua bambina non è deceduta.

Pubblicità

Pubblicità

Il motivo? Legare a sé la Logan per la quale prova una vera fissazione, al punto da usare il figlio Douglas per raggiungere i suoi scopi. Nelle prossime puntate americane, infatti, il bambino chiederà a Hope di fargli da mamma, sposando Thomas. E la sua richiesta manderà in crisi la figlia di Brooke, indecisa se accettare o meno tale proposta.

Beautiful anticipazioni: Hope sempre più vicina a Thomas

Le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate segnalano che Thomas sfrutterà a suo vantaggio la notte di passione trascorsa da Steffy e Liam.

Pubblicità

Quest'ultimo, infatti, informerà l'ex moglie di non ricordare i dettagli dell'accaduto ma le rinnoverà i suoi sentimenti, rivelandole di amarla ancora. Scossa per questa novità, la Logan si troverà così ad avere una visione diversa del suo rapporto con Thomas, il quale istruirà Douglas affinché faccia una richiesta all'amica. Le chiederà di proporre a Hope di farle da mamma, formando una famiglia felice insieme al papà. Le parole del bambino colpiranno Hope che si troverà indecisa sulla risposta da dare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'esito di questa richiesta è ancora top secret, ma alcune immagini che circolano in rete segnalano che, in effetti, una cerimonia ci sarà, anche se è impossibile sapere se essa andrà a buon fine. La Logan potrebbe tirarsi indietro all'ultimo momento, magari dopo avere scoperto che Beth non è morta e Thomas ha tenuto il segreto a tal proposito.

Puntate americane Beautiful: Ridge chiede a Brooke di non interferire

In attesa di scoprire se alla fine Hope diventerà la moglie di Thomas, le anticipazioni americane di Beautiful rendono noto che altre persone saranno coinvolte nella decisione.

Ridge, in particolare, avrà qualcosa da ridire a Brooke e Liam, chiedendo loro di non interferire nella scelta di Hope. Lo Spencer e l'ex suocera non condivideranno l'eventuale matrimonio, convinti che Hope non sia innamorata di Thomas, mentre Ridge penserà che il figlio meriti una possibilità. Ma le complicazioni non finiranno qui perché anche Steffy avrà qualcosa da dire, invitando il fratello a non fare pressioni con Hope. A suo dire, dovrà lasciare alla giovane Logan il tempo per riprendersi dal suo divorzio con Liam, evitando di separare definitivamente i due ex coniugi Spencer.