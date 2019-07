La relazione nata tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi ha scatenato la curiosità dei fan di Uomini e donne, chiamando in causa anche alcuni ex protagonisti del programma. Tra di essi, ha sorpreso l'intervento ironico di Luigi Mastroianni che ha notato i tanti punti in comune tra il percorso dell'influencer napoletana e quello di Sara Affi Fella la scorsa estate.

All'epoca era stato lui la scelta della tronista, che poi però lo aveva lasciato dopo sole due settimane, fidanzandosi a breve distanza con il calciatore del Torino Vittorie Parigini (e causando la reazione furiosa di Nicola Panico).

Corsi e ricorsi che sono riapparsi nella relazione di Angela e Bonifazi, come sottolineato dallo stesso Luigi in una sua Instagram Story. E a sorpresa, le sue parole hanno trovato la reazione arrabbiata della stessa Sara che ha deciso di non restare in silenzio, chiedendo di smetterla con le continue frecciatine.

Il commento di Luigi Mastroianni

Ai telespettatori di Uomini e donne e a Luigi Mastroianni non sono sfuggiti i punti in comune tra Angela Nasti e Sara Affi Fella. La tronista napoletana, proprio come la sua collega, è andata ad Ibiza poco dopo la scelta (avvenuta il 29 maggio come per Sara), al suo ritorno ha confermato la rottura con Alessio e ha poi iniziato a frequentare un calciatore del Torino.

Il tutto è stato riassunto da Luigi con un breve e ironico post: "29 maggio - Ibiza - 15 giorni - Serie A. Io mi rivedo molto in Alessio (cit.)". La sua citazione è riferita ad un'affermazione pronunciata in trasmissione quando Mastroianni aveva dichiarato di trovare molti punti in comune tra sé e lo stesso Campoli. Ma le parole di Luigi non sono piaciute a Sara Affi Fella che ha deciso di replicare in maniera pungente, affidandosi al suo riaperto profilo Instagram.

La replica di Sara Affi Fella

Per mesi è rimasta in silenzio, evitando di replicare alle critiche nei suoi confronti, ma questa volta Sara Affi Fella ha deciso di rispondere alle insinuazioni di Luigi Mastroianni. L'ex tronista di Uomini e donne, protagonista lo scorso autunno di uno dei peggiori scandali della storia del programma, ha chiesto al suo ex corteggiatore di smetterla con le frecciatine verso di lei.

Ha, infatti, sbottato: "Adesso però basta, il trono è finito, credo che tu ti sia fidanzato, io anche sono fidanzata, abbiamo due vite totalmente diverse e continuare con questa storia non credo serva a nulla". Ha poi continuato dicendo di essere stanca di essere ripresa di continuo, pur nella consapevolezza di avere commesso un gravissimo errore. Ha voluto anche spezzare una lancia a favore di Angela Nasti, precisando di essere certa che la collega non si sia comportata come lei l'anno scorso.