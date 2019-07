La relazione di Angela Nasti e Kevin Bonifazi è la notizia del giorno per il Gossip di Uomini e donne. L'ex tronista di Uomini e donne, che circa un mese e mezzo fa ha concluso la sua avventura televisiva insieme ad Alessio Campoli, è stata pizzicata insieme al calciatore del Torino a Napoli. E non appena le foto hanno cominciato a rimbalzare sul web, ha rilasciato su Instagram una dichiarazione che conferma indirettamente tale flirt.

Le sue parole, che hanno trovato anche la replica dello sportivo, hanno scatenato un gran polverone nei social network soprattutto da parte di chi ha richiamato alla mente quanto accaduto la scorsa estate con Sara Affi Fella. Tanti i corsi e ricorsi tra le due ex troniste, come ammesso dallo stesso Luigi Mastroianni il quale ha affidato all'ironia un'evidente frecciatina alla sua ex collega Angela Nasti.

Le dichiarazioni di Angela e la risposta di Bonifazi

Angela Nasti e Kevin Bonifazi hanno cominciato a frequentarsi ad Ibiza a fine giugno: è quanto trapela da uno scatto pubblicato su Instagram da "Gossip Tv Official" nel quale la coppia si bacia mentre si trova in riva al mare (era lo scorso 29 giugno, un mese esatto dopo la scelta a Uomini e donne). Da allora sono stati pizzicati in altre occasioni insieme, in spiaggia o mentre passeggiano per le vie di Napoli, anche in compagnia dei genitori di lei.

La conferma, anche se indiretta, di questa relazione è arrivata qualche ora direttamente dalla influencer. Affidandosi ad Instagram, la sorella di Chiara ha risposto a chi criticava la tempistica rapida con la quale ha trovato il fidanzato dopo la rottura con Alessio Campoli. Queste le sue parole: "Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici": Anche Kevin Bonifazi è intervenuto nella chat in questione, alludendo alla foto pubblicata dalla Nasti e complimentandosi con lei per la sua bellezza.

L'ironia di Luigi Mastroianni

Il gossip di Uomini e donne, venuto a sapere del flirt tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi, ha subito pensato a quanto accaduto lo scorso anno con Sara Affi Fella: anche lei aveva scelto, era partita per Ibiza e al suo ritorno aveva lasciato Luigi Mastroianni, salvo poi avvicinarsi subito al calciatore del Torino Vittorio Parigini (fatto che aveva scatenato la reazione furiosa di Nicola Panico, con le ben note conseguenze).

Il paragone è sicuramente balzato anche alla mente del fidanzato di Irene Capuano che ha preferito sottolineare con ironia le uguaglianze della sua storia con quella dell'amico Alessio Campoli. Chiamando in causa l'affermazione fatta a Uomini e donne secondo la quale lui e Campoli hanno molto in comune, Luigi ha scritto una divertente Instagram Story: " 29 maggio - Ibiza - 15 giorni - Serie A. Io mi rivedo molto in Alessio (cit.)".