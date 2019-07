Sono passati solo alcuni giorni dal falò straordinario di Temptation Island nel quale Nunzia Sansone ha chiesto una seconda possibilità al fidanzato Arcangelo Bianco. L'esito di tale faccia a faccia non è stato dei migliori dato che lui ha rinnovato la decisione di porre fine al loro rapporto, confermando di averla tradita in passato e di "non meritarla". A nulla sono servite le insistenze della Sansone che alla fine è uscita delusa e sola dal programma.

Pubblicità

Pubblicità

E poi cos'è accaduto tra loro? C'è stato un ripensamento da parte di Arcangelo? In passato altre coppie di Temptation Island, rientrate nella vita di tutti i giorni, hanno fatto un passo indietro e hanno deciso di concedere una seconda possibilità al loro rapporto. Potrebbe essere questo il caso di Nunzia e Arcangelo, sorpresi a cena insieme in un locale.

Lo scatto d Nunzia e Arcangelo

Il Gossip di Temptation Island continua ad occuparsi delle coppie che hanno partecipato al programma e delle novità dopo la fine delle riprese.

Pubblicità

Sembrava essere certo l'epilogo negativo per Nunzia e Arcangelo ma una foto che sta circolando sul web potrebbe aprire la strada a delle inaspettate novità. Il 'Vicolo delle News' ha, infatti, pubblicato uno scatto di una nota influencer nel quale si vedono due persone in sottofondo ed esse sono molto somiglianti ai due ex fidanzati. Sebbene non si vedano bene in volto, sembrano esserci davvero pochi dubbi che si tratti davvero della Sansone e del suo ex (?).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Tesi peraltro confermata anche dal commento della 'talpa' del sito web: "Nelle storie di ieri sera di xxxxxx è stata pubblicata una foto e nello sfondo si intravede una coppia, lei ha scritto 'coppia uscita dal falò', quindi sembrerebbero Nunzia e Arcangelo che ieri sera erano a cena proprio in quel locale!”. Al momento, loro sono anche gli unici ad avere girato un falò nelle puntate trasmesse su Canale 5.

Dubbi sulle altre coppie di Temptation Island

Probabilmente si dovrà attendere l'ultima puntata di Temptation Island per scoprire se Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco hanno avuto un ripensamento dopo la loro avventura nell'isola delle tentazioni. Nel frattempo, la curiosità dei telespettatori del programma è rivolta anche sugli altri protagonisti e sulle loro decisioni al falò di confronto. Le indiscrezioni che circolano sul web vedrebbero Ilaria e Massimo al capolinea, come dichiarato da alcune persone a loro vicine.

Pubblicità

Andrea e Jessica, invece, dovrebbero avere incredibilmente chiarito i dissapori, dato che anche loro sono stati avvistati insieme in un locale della loro città. Nessun rumor è invece balzato alle cronache in merito a David e Cristina. Di loro, però, ha parlato la dama del Trono Over Valentina Autiero nell'ultimo numero di 'Uomini e donne Magazine'. Al tabloid ha rivelato di essere convinta che usciranno separati dal falò di confronto: "Conosco bene David e so che è un orgoglioso, è testardo e se lei esagera nei suoi comportamenti con i single, lui di sicuro liscia non gliela farà passare".