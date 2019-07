Eurogames sarà il nuovo programma di Mediaset. In passato il suo titolo è stato Giochi senza Frontiere. Entrerà a fare parte dei palinsesti autunnali di Canale 5 e Ilary Biasi si occuperà della conduzione insieme ad Alvin. Italia, Spagna, Germania e Svizzera sono le nazioni che prenderanno parte del gioco, ma non è escluso che altre possano aggiungersi.

Eurogames verrà trasmesso da Mediaset nell'autunno 2019

Ormai è ufficiale che Alfonso Signorini sostituirà Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip.

Il reality darà il via alla sua quarta edizione negli ultimi mesi del 2019. E mentre Barbara D’Urso condurrà ancora Live – Non è la D’Urso e dovrebbe essere confermata anche al timone di Domenica Live, la moglie di Totti approderà a Eurogames insieme ad Alvin. Mediaset ha ufficializzato che non vedremo più lady Totti al Grande Fratello Vip, ma sarà al timone di un format di altri tempi, che ritroveremo trasformato. La Biasi, felice di avere realizzato il suo sogno di condurre Il Grande Fratello Vip, sta quindi per affrontare un nuovo e importante impegno.

"Il GFVip è - ha dichiarato Ilary Blasi in un'intervista a Chi - è un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. Nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace più ridere".

Giochi senza Frontiere, un programma cult

Giochi senza Frontiere vantava milioni di telespettatori, anche se le televisioni non erano numerose come lo sono ora. Famiglie intere si riunivano per non perdere una puntata del cult che faceva giocare, scommettere e ridere molti Paesi. L'Unione Europea di Radiodiffusione (UER) lo aveva introdotto. Il programma era andato in onda dal 1965 al 1982 e, in seguito, dal 1988 al 1999. Ogni episodio veniva trasmesso da una nazione diversa, che si scontrava con le altre in varie competizioni.

Da lì nasceva il divertimento: alcuni giochi erano delle sfide impegnative dal punto di vista fisico, altri mostravano l'ilarità della competizione. Il tutto era molto divertente benché sorvegliato da giudici severi.

Tra i più famosi conduttori italiani del programma ricordiamo il compianto Enzo Tortora, Claudio Lippi e soprattutto Ettore Andenna, che ne ha condotto ben sette edizioni per un totale di 103 puntate. Ma mentre Giochi senza Frontiere era un programma più europeo e internazionale, il nuovo Eurogames verrà trasmesso solo in Italia da Cinecittà World a Roma.