E' arrivato oggi giovedì 25 luglio nei Cinema italiani il film Men in Black: International, uno spin-off della saga cinematografica iniziata nel 1997 con il primo Men in Black, diretto da Barry Sonnenfeld.

In questo nuovo capitolo, al posto di Will Smith e Tommy Lee Jones, i due agenti protagonisti sono interpretati da Chris Hemsworth e Tessa Thompson, già coppia collaudata dalla Marvel in Thor: Ragnarok, dove erano rispettivamente Thor e Valchiria.

La pellicola è nata dall'idea della Sony di riportare in auge il franchise che negli anni '90 aveva fatto faville al botteghino ma che dal secondo episodio in poi aveva già iniziato a perdere l'appeal iniziale.

La Columbia Pictures ha distribuito Men in Black il 14 giugno negli Stati Uniti ma gli incassi non sono stati alti come ci si sarebbe atteso, e anche la critica ha bocciato la pellicola a causa di una trama ritenuta debole e prevedibile.

Il film diretto da F. Gary Gray è, come i capitoli precedenti, una spy-story di fantascienza che inizia nel 1996 quando la piccola Molly e la sua famiglia offrono ospitalità ad un alieno in fuga ma vengono raggiunti dai Men in Black. La bambina, vent'anni dopo entra a far parte della celebre agenzia con il nome di 'Agente M'.

Trama di 'Men in Black: International' due nuovi agenti protagonisti, 'M' e 'H'

Gli agenti MiB 'neuralizzano' una coppia di genitori che ha dato ospitalità ad un alieno mentre la memoria della figlia resta intatta perché si pensa stia dormendo.

In realtà Molly ha visto tutto e cresce con la consapevolezza dell'esistenza degli alieni e di un'agenzia governativa che si occupa di gestire la vita extraterrestre sulla terra e di risolvere gli strani casi che la riguardano. Questo episodio è l'incipit della storia di Men In Black: International che si svolge in un mondo dove ormai esseri umani e alieni convivono.

Come accade nei primi, anche tra gli extraterrestri ci sono elementi pericolosi.

L'agenzia governativa MiB comunica con gli alieni, concede permessi e tiene sotto controllo i rifugiati che provengono da altri pianeti. Una volta diventata adulta, Molly va a New York, al quartier generale dell'agenzia. La giovane viene reclutata e diventa l'agente M. La sua prima missione è a Londra, al fianco dell'agente H. I due devono proteggere Vungus, l'alieno di una famiglia reale, diventato il bersaglio di due mutaforma. Quando Vungus viene ucciso gli agenti capiscono che c'è una talpa nell'agenzia e devono scoprire di chi si tratta.

Cast e curiosità del quarto Men in Black

Fanno parte del cast di Men in Black: International, oltre ai già citati Chris Hemsworth e Tessa Thompson, Liam Neeson, Rafe Spall, Emma Thompson, Rebecca Ferguson e i Les Twins. Il regista dei tre precedenti capitoli della saga cinematografica, Barry Sonnenfeld, nella pellicola da oggi nei cinema lascia la regia a F. Gary Gray, restando produttore esecutivo della pellicola.

Il franchise di Men in Black è basato sulla serie a fumetti di Lowell Cunningham. L'attrice premio Oscar Emma Thompson riprende il ruolo dell'agente O, a capo dei Men in Black dalla terza pellicola del 2012.