Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori in Italia. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 Ursula Dicenta avrà intenzione di uccidersi quando capirà di aver perso per sempre Moises durante uno scontro in casa di Leonor Hidalgo.

Una Vita: Blanca e Diego ritrovano Moises

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Ursula, l'antagonista principale dello sceneggiato ambientato ad Acacias 38.

La vecchia istitutrice, infatti, dimostrerà di aver perso completamente il lume della ragione durante un confronto acceso con Leonor. Tutto inizierà esattamente quando la donna vedrà andare a monte la fuga che aveva progettato insieme a Moises. Samuel, infatti, aiuterà Blanca e suo fratello a rintracciare il neonato in un posto stabilito dalla Dicenta. Fortunatamente Blanca e Diego riusciranno ad arrivare prima della vedova di Jaime tanto da riabbracciare il bambino che credevano aver perso per sempre.

Dopodiché Blanca e Diego decideranno di tornare ad Acacias 38 insieme al figlio mentre la vecchia istitutrice perderà letteralmente la testa dopo aver notato la sua scomparsa. A questo punto Ursula si precipiterà a casa Alday dove pretenderà la restituzione del piccolo visto che ormai lo riteneva come suo figlio.

Ursula minaccia Leonor con un coltello

Le nuove trame di Una Vita dicono che Blanca e Diego architetteranno un piano diabolico sostenendo di non aver mai visto né sentito parlare di Moises, e che la figlia era ormai seppellita nella tomba di famiglia dopo i problemi avuti nel drammatico parto nella foresta.

Ursula (Montserrat Alcoverro), a questo punto, avrà uno scatto d'ira. La dark lady si precipiterà in casa di Leonor (Alba Brunet) per farsi aiutare nella ricerca del neonato. Proprio in questo frangente la Hidalgo rischierà di essere uccisa quando asserirà dinnanzi alla vecchia istitutrice che Moises non è mai esistito. L'anziana donna, a questo punto, deciderà di passare alle maniere forti tanto da puntare un coltello alla gola della figlia di Rosina.

La Dicenta tenta di uccidersi, Liberto la salva

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto la Dicenta, vinta dai sensi di colpa, desisterà a far del male a Leonor ed arriverà a prendere una decisione clamorosa a riguardo. La madre di Blanca (Elena Gonzalez) tenterà di usare la stessa arma per togliersi la vita recidendosi le vene. Un tentativo di suicidio che non andrà in porto in quanto Liberto Seler (Jorge Pobes) riuscirà a fermarla prima che sia troppo tardi.